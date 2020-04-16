Правительство поддержало научное картографирование коронавируса в Эстонии

«Особая правительственная комиссия для принятия решений об ограничениях должна располагать большим объемом информации о распространении вируса среди жителей Эстонии. Невозможно эффективно бороться с эпидемией, если неизвестно точно, в каких масштабах она распространена среди населения», - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас.

Правительство поддержало проект создания системы мониторинга за ситуацией с COVID-19. Тартуский университет предлагает для этого проведение интервью на основе случайной выборки и тестирование лиц, попавших в выборку. В течение недели тестирование проходят 2000 человек, как с симптомами, так и без, чтобы оценить масштабы распространения вируса в различных уездах и в разных группах населения. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млн евро.