Чт, 16.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Правительство поддержало научное картографирование коронавируса в Эстонии

Дом Стенбока.

ФОТО: Konstantin Sednev (Postimees)

Правительство в четверг решило поддержать проведение двух предложенных Тартуским университетом исследований, с помощью которых выясняется степень распространения коронавируса среди населения Эстонии.

Результаты исследования должны стать важной составляющей при принятии решений о предотвращении распространения коронавируса COVID-19.

«Особая правительственная комиссия для принятия решений об ограничениях должна располагать большим объемом информации о распространении вируса среди жителей Эстонии. Невозможно эффективно бороться с эпидемией, если неизвестно точно, в каких масштабах она распространена среди населения», - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас.

Правительство поддержало проект создания системы мониторинга за ситуацией с COVID-19. Тартуский университет предлагает для этого проведение интервью на основе случайной выборки и тестирование лиц, попавших в выборку. В течение недели тестирование проходят 2000 человек, как с симптомами, так и без, чтобы оценить масштабы распространения вируса в различных уездах и в разных группах населения. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млн евро.

Руководителем проекта программы мониторинга Covid-19 является профессор Института семейной медицины и здоровья населения Тартуского университета Руть Калда. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ