Видео ⟩ Полиция эвакуировала людей из пяти торговых центров Таллинна

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, около 20.30 в центр Kristiine поступило сообщение о том, что в здании может быть бомба. В настоящее время здание осматривают полицейские и спасатели.

«В магазин Prisma в центре Kristiine не попасть, входы в центр перекрыты полицейскими лентами, а полицейские стоят в дверях вместе с машиной», - описал ситуацию читатель Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подтвердила, что в четверг вечером в Центр тревоги поступило несколько сообщений о том, что в течение нескольких минут взорвется бомба в четырех разных торговых центрах и в Таллиннском аэропорту. Сотрудники полиции и спасатели начали эвакуацию в торговых центрах.

К счастью, вечером в центрах было мало людей, поэтому спасатели смогли быстро осмотреть центры. Они выяснили, что, к счастью, не опасности для людей не было.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва заявил, что параллельно с осмотром зданий полиция занялась выяснением личности человека, стоящего за угрозами взрыва, и через полчаса после получения звонков задержала в волости Куусалу в Харьюмаа 29-летнюю женщину.

«Она сказала полиции, что это была глупая шутка и никто не был в опасности. Женщина была задержана в качестве подозреваемого в совершении преступления, и против нее было возбуждено уголовное дело", - добавил Ярва.