Забывчивость может дорого обойтись тысячам собственников мотоциклов и мопедов

В пятницу, 17 апреля, Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал собственникам мотоциклов и мопедов более трех тысяч напоминаний о необходимости заключения договора страхования. Если собственник транспортного средства не заключил договор дорожного страхования, в отношении его транспортного средства автоматически применяется принудительное страхование.
По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, опыт показывает, что нередко в первый раз люди совершают поездку на мотоцикле без дорожного страхования. «Соблазн пуститься в путь в первые весенние деньки велик. В случае автомобилей страхование действует весь год, а в случае сезонных транспортных средств их собственники, к сожалению, нередко забывают заключить договор страхования на время их использования», – сказал Потсепп и посоветовал заключать договоры дорожного страхования заранее.
В прошлом году зарегистрировано 351 происшествие, связанное с дорожным страхованием, участниками которого были водители мотоциклов и мопедов, и общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона евро. Самым крупным было требование о возмещении ущерба на 60 тысяч евро, возникшего вследствие дорожно-транспортного происшествия, обусловленного поведением мотоциклиста.
Дорожно-транспортных происшествий, обусловленных поведением водителей мотоциклов или мопедов, в прошлом году было 193, в остальных 142 случаях они оказались пострадавшими.
«В дорожном движении водители мотоциклов и мопедов всегда являются более слабой стороной, хотя они сами часто бывают виновны в возникновении ущерба. Независимо от того, чье поведение обусловило несчастный случай, именно водитель двухколесного транспортного средства и его спутник часто получают травмы при несчастном случае, – констатировал Потсепп. – Поэтому помимо дорожного страхования крайне важно, чтобы участники дорожного движения носили шлемы и использовали прочие средства обеспечения безопасности, чтобы мотоцикл и мопед были технически исправны и чтобы водители выбирали технику вождения, соответствующую своим навыкам и дорожной обстановке».
Средняя сумма требования о возмещении ущерба в тех случаях, когда дорожно-транспортное происшествие было обусловлено поведением водителя мотоцикла или мопеда, в прошлом году составила 2440 евро. В тех случаях, когда они являлись пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии, средняя сумма ущерба составила 7560 евро.
Больше всего несчастных случаев, связанных с мотоциклами и мопедами, произошло в Харьюском уезде. В Харьюмаа в прошлом году было зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, 156 из них – в Таллинне. Далее следуют Тартуский уезд (30 несчастных случаев) и Пярнуский уезд (28 несчастных случаев). Меньше всего несчастных случаев – всего два – произошло в Ярвамаа.
Действие дорожного страхования можно легко проверить на сайте ФДС. Цены на дорожное страхование можно сравнить при помощи калькулятора ФДС.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не был заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование либо которое не установлено. Также ФДС занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.