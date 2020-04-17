Забывчивость может дорого обойтись тысячам собственников мотоциклов и мопедов

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, опыт показывает, что нередко в первый раз люди совершают поездку на мотоцикле без дорожного страхования. «Соблазн пуститься в путь в первые весенние деньки велик. В случае автомобилей страхование действует весь год, а в случае сезонных транспортных средств их собственники, к сожалению, нередко забывают заключить договор страхования на время их использования», – сказал Потсепп и посоветовал заключать договоры дорожного страхования заранее.

В прошлом году зарегистрировано 351 происшествие, связанное с дорожным страхованием, участниками которого были водители мотоциклов и мопедов, и общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона евро. Самым крупным было требование о возмещении ущерба на 60 тысяч евро, возникшего вследствие дорожно-транспортного происшествия, обусловленного поведением мотоциклиста.

Дорожно-транспортных происшествий, обусловленных поведением водителей мотоциклов или мопедов, в прошлом году было 193, в остальных 142 случаях они оказались пострадавшими.

«В дорожном движении водители мотоциклов и мопедов всегда являются более слабой стороной, хотя они сами часто бывают виновны в возникновении ущерба. Независимо от того, чье поведение обусловило несчастный случай, именно водитель двухколесного транспортного средства и его спутник часто получают травмы при несчастном случае, – констатировал Потсепп. – Поэтому помимо дорожного страхования крайне важно, чтобы участники дорожного движения носили шлемы и использовали прочие средства обеспечения безопасности, чтобы мотоцикл и мопед были технически исправны и чтобы водители выбирали технику вождения, соответствующую своим навыкам и дорожной обстановке».

Средняя сумма требования о возмещении ущерба в тех случаях, когда дорожно-транспортное происшествие было обусловлено поведением водителя мотоцикла или мопеда, в прошлом году составила 2440 евро. В тех случаях, когда они являлись пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии, средняя сумма ущерба составила 7560 евро.

Больше всего несчастных случаев, связанных с мотоциклами и мопедами, произошло в Харьюском уезде. В Харьюмаа в прошлом году было зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, 156 из них – в Таллинне. Далее следуют Тартуский уезд (30 несчастных случаев) и Пярнуский уезд (28 несчастных случаев). Меньше всего несчастных случаев – всего два – произошло в Ярвамаа.

Действие дорожного страхования можно легко проверить на сайте ФДС. Цены на дорожное страхование можно сравнить при помощи калькулятора ФДС.