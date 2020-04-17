Пт, 17.04.2020
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Рейтинги: Партия реформ лидирует, центристы увеличили отрыв от EKRE

Партия реформ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

По результатам апрельского опроса, Партия реформ была самой популярной, за ней следовала Центристская партия, EKRE - на третьем месте, пишет Rus.ERR.

По данным опроса фирмы Turu-uuringute, проведенного по заказу ERR, реформистов в апреле поддерживали 27% респондентов (в марте 26%), популярность Центристской партии выросла с 22% в марте до 24% в апреле, а Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) осталась на третьем месте, но ее рейтинг снизился с 20 до 17%.

Поддержка внепраламентской партии "Ээсти 200" снизилась с 12 до 11%.

Рейтинг соцдемов снизился с 9 до 8%, а популярность партии "Отечество" выросла с 6% до 7%.

Поддержка остальных политических партий по-прежнему находится ниже избирательного порога.

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