Рейтинги: Партия реформ лидирует, центристы увеличили отрыв от EKRE

По данным опроса фирмы Turu-uuringute, проведенного по заказу ERR, реформистов в апреле поддерживали 27% респондентов (в марте 26%), популярность Центристской партии выросла с 22% в марте до 24% в апреле, а Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) осталась на третьем месте, но ее рейтинг снизился с 20 до 17%.