Рейтинги: Партия реформ лидирует, центристы увеличили отрыв от EKRE

По результатам апрельского опроса, Партия реформ была самой популярной, за ней следовала Центристская партия, EKRE - на третьем месте, пишет Rus.ERR.
По данным опроса фирмы Turu-uuringute, проведенного по заказу ERR, реформистов в апреле поддерживали 27% респондентов (в марте 26%), популярность Центристской партии выросла с 22% в марте до 24% в апреле, а Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) осталась на третьем месте, но ее рейтинг снизился с 20 до 17%.
Поддержка внепраламентской партии "Ээсти 200" снизилась с 12 до 11%.
Рейтинг соцдемов снизился с 9 до 8%, а популярность партии "Отечество" выросла с 6% до 7%.
Поддержка остальных политических партий по-прежнему находится ниже избирательного порога.