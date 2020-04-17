Выборочное тестирование на коронавирус проведут на Сааремаа и в одном из районов Таллинна

«Правительственной комиссии нужно больше данных о распространении вируса среди населения для принятия решений относительно ограничений. Нельзя эффективно сдерживать эпидемию, если точно не известно, насколько она распространилась», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Во-первых, члены правительства поддержали научный проект системы слежения за COVID-19. Тартуский университет предлагает для проведения исследования интервью и тестирование случайно выбранных добровольцев. В неделю будут тестировать 2000 человек, как с симптомами, так и без, чтобы оценить общегосударственное распространение вируса в разных уездах и группах населения. Стоимость научного проекта составляет 1,8 миллиона евро.

Руководителем проекта слежения за Covid-19 является профессор института семейной медицины и народного здравоохранения доктор Рут Калда. О результатах наблюдения ученые будут регулярно докладывать правительственной комиссии.

Во-вторых, члены правительства поддержали пилотный проект серо-эпидемиологического исследования для Сааремаа и таллиннского района Ыйсмяэ стоимостью в 300 000 евро. Целью исследования является определить, насколько большое количество людей соприкоснулось с коронавирусом.