Глава Tallink: по-моему, по репутации банка LHV был нанесен сильный удар

"LHV пытается создать впечатление, что он сделал очень благородное, хорошее, выгодное предложение. Среди многих предложенных условий, вредящих интересам акционеров, я выделю одно - если бы Tallink захотел заключить договор с LHV и этим частным фондом, то плата за заключение договора составила бы семь миллионов евро", - сказал председатель правления Tallink Пааво Ныгене в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, комментируя предложение LHV и инвестфонда Novalpina Capital.

"Все остальные условия противоречат любой нормальной деловой этике и четко противоречат стратегическим интересам Эстонии, интересам 11 000 акционеров Tallink и интересам очень многих людей, которые хранят свои пенсионные сбережения в других банках, поскольку эти пенсионные фонды инвестировали в Tallink", - добавил он.

По словам Ныгене, Tallink однозначно откажется от этого предложения, а по репутации LHV был нанесен сильный удар: "Кто-то захотел очень нахальными методами получить доступ к активам 11 000 акционеров Tallink, и для меня стало очень большим сюрпризом, что все это сделал банк LHV, так как претендовать на активы акционеров Tallink на таких грабительских условиях просто низко. Мы не будем рассматривать это предложение и, конечно, не будем брать у них кредит".