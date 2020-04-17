Кокорин сравнил самоизоляцию и тюремное заключение

«Я находился и в более тяжелых условиях в колонии. Поэтому находиться в большом доме с семьей — для меня это не проблема», — заявил Кокорин. По его словам, в стесненных условиях можно поддерживать физическую форму, занимаясь спортом с помощью интернет-программ. Футболист добавил, что после изоляции «нужно выйти на улицу другим человеком».

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. В четырех матчах за команду он забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом этого года, после чего он станет свободным агентом.