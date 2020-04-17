Ученицам Тутберидзе после пандемии коронавируса предрекли трудности

«Очень сложно будет потом вернуться в состояние, когда ты должен быть бойцом и солдатом, марширующим в атаку. Нерв был натянут, как струна, сейчас он распускается, а потом его обратно затягивать надо постепенно. А времени нет. И струна может порваться», — предрек Гущин. Он отметил, что фигуристкам захочется побеждать, но их психика будет не готова к давлению.