Пт, 17.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд

Назван формат возобновления Лиги чемпионов

FILE PHOTO: The UEFA logo is seen before the draw ceremony for the 2016/2017 Champions League Cup soccer competition at Monaco's Grimaldi Forum in Monaco, August 25, 2016. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновление Лиги чемпионов в формате мини-турнира в августе этого года.

По информации Mirror, матчи пройдут в одном месте, скорее всего, в Стамбуле, где должен был состояться финал турнира. Отмечается, что оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одной встречи. При этом в некоторых парах 1/8 финала ответные матчи не были сыграны, что усложняет формирование календаря.

УЕФА обсудит план проведения Лиги чемпионов во время конференции с 55 ассоциациями. В организации надеются, что турнир удастся завершить.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. Возобновятся ли соревнования, пока неизвестно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ