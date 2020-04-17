Назван формат возобновления Лиги чемпионов

По информации Mirror, матчи пройдут в одном месте, скорее всего, в Стамбуле, где должен был состояться финал турнира. Отмечается, что оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одной встречи. При этом в некоторых парах 1/8 финала ответные матчи не были сыграны, что усложняет формирование календаря.