Жители Эстонии все чаще стали находить взрывоопасные предметы

«Взрывоопасные предметы бывают разные и любого размера, поэтому их сложно распознать. Самое простое правило – если вы не знаете, что вы нашли, не трогайте это и сообщите в Центр тревоги», - сказал эксперт отдела разминирования Спасательного департамента Калвар Таммине.

Найденные взрывоопасные предметы. ФОТО: Päästeamet

Взрывоопасные предметы созданы для того, чтобы убивать и разрушать. Заржавевшее взрывное устройство не означает, что оно теперь не опасно, скорее наоборот. С виду безопасный предмет при его передвижении может взорваться и привести к трагичным последствиям.

«2020 год для саперов стал особенным. Если обычно зимой вызовов у саперов мало, то этой зимой у них было много работы, а весной ее только прибавилось», - сказал Таммине.

В марте саперы получили 91 вызов и в середине апреля уже 61. Чаще всего в этом году находили снаряды (752), гранаты (245) и минометные мины (172). Одной из самых больших и необычных находок стала 250-килограммовая немецкая авиационная бомба, которую нашли в Ярвамаа. Поменьше авиационные бомбы нашли также в Тартумаа и Пярнумаа.

«Важно еще знать, что за то, что вы сообщите о находке, никакого наказания не будет. Наказание может последовать, если вы попробуете что-то с ней сделать. Самые серьёзные последствия могут быть, если при неправильном поведении со взрывным устройством, оно взорвется. В 2019 году погиб человек, который решил попробовать разрезать снаряд пополам», - сообщил Таммине.

Если вы нашли взрывное устройство, то ни в коем случае нельзя его трогать и передвигать. Обозначьте находку, сообщите о ней по номеру 112 и сообщите ее месторасположение. Полезна будет любая информация. Отметить находку можно разными способами. Одна из возможностей – смартфон, который может найти GPS – координаты, сделать фотографию и отправить всю информацию в Центр тревоги. В первую очередь на вызов приедут саперы, отнесут взрывоопасный предмет в безопасное место и обезвредят.