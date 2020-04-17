Эстония выделит Испании и Италии 200 тысяч евро и поможет масками

«В нынешнее трудное время мы должны выражать единство с теми странами, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса в Европе. Испания и Италия попросили о помощи у своих союзников. Эстония вместе с другими государствами-членами НАТО приняла решение предоставить им желаемую помощь», — сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Как Италия, так и Испания неоднократно доказывали свою солидарность и вносили вклад в безопасность альянса и нашего региона, как посредством участия здесь в боевых группах НАТО, противовоздушной обороне стран Балтии, так и деятельности находящегося в Таллинне Центра кибербезопасности. Поэтому вполне естественно, что в трудные для наших стран-союзников времена Эстония их поддерживает», — сказал премьер-министр. Военнослужащие Италии и Испании постоянно присутствуют в нашем регионе. В мае Испания принимает миссию противовоздушной обороны стран Балтии в Литве.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поговорил по телефону со своими коллегами из Италии и Испании и сообщил о поддержке обеих стран, помимо прочего также средствами индивидуальной защиты, через Международный Красный Крест. Министры иностранных дел обеих стран поблагодарили Эстонию за помощь от имени своего народа и подтвердили, что их государства и народ не забудут этой помощи.

Для поддержки Италии и Испании в деле удержания под контролем распространения коронавируса Эстония через Международный Красный Крест выделит по 100 000 евро обеим странам. Кроме того, Эстония отправит обоим государствам по 30 000 масок и 2000 единиц дезинфицирующего средства, изготовленного местным производителем Nordic Group OÜ.

Помимо Эстонии на просьбу о помощи Италии и Испании откликнулись многие союзники НАТО и государства-члены Европейского союза. Литва также планирует отправить помощь в Испанию: первый самолет отправится из Шауляя 21 апреля. Помощь будет доставлена с помощью испанских военных логистов, участвующих в противовоздушной обороне стран Балтии в Шяуляе. Чехия отправила в Италию и Испанию по 10 000 защитных костюмов. Дания отправила в Италию аппараты для искусственной вентиляции легких и полевой госпиталь. Люксембург пожертвовал Испании 1440 килограммов медицинского защитного материала. Германия отправила в Испанию несколько тонн медицинского оборудования, в том числе 5000 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, Германия доставляла из Италии военными самолетами пациентов в тяжелом состоянии на лечение в Германию. Турция пожертвовала Испании и Италии защитные и дезинфицирующие средства, в том числе 450 000 защитных масок. Польша отправила на помощь Италии 15 врачей, Албания — 30 врачей.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире приближается к двум миллионам. Италия и Испания на данный момент находятся в первой тройке в мире по статистике случаев заражения, смертность там по-прежнему растет.

Через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы ЕКЦРСБК* НАТО Испания попросила о помощи 24 марта, Италия – 26 марта, они представили детальные данные о недостающих средствах и оборудовании для борьбы с вирусом.

Маски и дезинфекционные средства должны поступить в Италию и Испанию не позднее следующей недели.