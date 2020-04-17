KredEx выделит 100 миллионов евро на ремонт многоквартирных и индивидуальных домов

Фонд KredEx в ближайшие недели начнет принимать заявки на получение субсидий для реконструкции жилых домов, на финансирование которых в дополнительном бюджете предусмотрено 100 млн евро, пишет Rus.ERR.
Министерство экономики согласует точные условия предоставления субсидий в ближайшее время, а заявки будут приниматься в течение месяца, чтобы у квартирных товариществ было время сделать необходимые приготовления.
"Квартирные товарищества очень ждут этой меры. Весной 2019 года, когда было предложено 19 миллионов, те 50 квартирных товариществ, которые получили эти деньги, подали свои заявки в течение полутора минут", - сказал член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди.
Из 100 млн евро в дополнительном бюджете свыше 70 млн предусмотрено на реконструкцию многоквартирных домов. Несколько миллионов пойдет на реконструкцию индивидуальных домов, а остальные 22 миллиона - на предоставление государственных кредитов квартирным товариществам, которым коммерческие банки отказываются предоставить кредит из-за низкой рыночной стоимости недвижимости.