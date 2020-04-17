KredEx выделит 100 миллионов евро на ремонт многоквартирных и индивидуальных домов

Министерство экономики согласует точные условия предоставления субсидий в ближайшее время, а заявки будут приниматься в течение месяца, чтобы у квартирных товариществ было время сделать необходимые приготовления.

"Квартирные товарищества очень ждут этой меры. Весной 2019 года, когда было предложено 19 миллионов, те 50 квартирных товариществ, которые получили эти деньги, подали свои заявки в течение полутора минут", - сказал член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди.