В Ухане обнаружили еще около полутора тысяч умерших от коронавируса

По новым данным, которые приводит агентство "Синьхуа", в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1290 человек и составило 3869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333. Таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре умерли 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.

Изменения данных вызваны, в частности, тем, что система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на коронавирус. Врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям, а самих пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных. К тому же зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

В начале апреля в Белый дом США поступил доклад американского разведывательного сообщества, из которого следует, что Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. Ранее Дональд Трамп напрямую обвинил власти Китая в утаивании информации, что способствовало возникновению пандемии COVID-19. "Мир платит очень большую цену за то, что они сделали", - отметил американский президент.

Накануне Fox News сообщила, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий Уханя, а сам вирус возник в лаборатории, но не в качестве биологического оружия, а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Эту ситуацию назвали "самым дорогостоящим правительственным сокрытием всех времен".