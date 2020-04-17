Кому война… Мошенники пытаются продать как щенков из Камеруна, так и домашние тесты на коронавирус

Когда вопрос денег не решился, жительница Тарту поняла, что что-то не так, и спустя несколько недель обратилась в полицию.

Это один из многочисленных примеров последних недель, когда доверчивых людей пытались обмануть ушлые мошенники. «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то речь явно идет об обмане», - подчеркнул майор полиции из Лыунаской префектуры Юллар Сымера.

В целом количество преступлений во время чрезвычайного положения по сравнению с прошлыми годами сократилось, но на фоне этого в последний месяц в полицию сообщили о нескольких курьезных случаях мошенничества.

Щенок из Африки

Сымера рассказал историю, как недавно в полицию обратился огорченный гражданин, который хотел купить через один эстонский портал объявлений собаку из Камеруна. Насколько известно, Камерун находится в Африке, и тут тревожный звоночек мог бы прозвенеть уже потому, что отправка живого товара почтой за тысячи километров кажется крайне сложным делом: «Заказывая домашнее животное из-за рубежа, люди должны были бы подумать о том, как это животное будет путешествовать в коробке почтовой посылки, кто будет его кормить, и сколько на это потребуется времени».

Но цена за собаку редкой породы была всего 250 евро, и это в глазах доверчивого покупателя перевесило все факторы риска. Но после перевода денег покупатель не увидел больше ни собаки, ни предложивших ее деятелей.

Также мошенники активно пользуются обусловленным чрезвычайным положением и вирусом страхом. В Департамент здоровья поступила информация от обеспокоенных людей, которым поступил телефонный звонок, в котором звонящий представился представителем Департамента здоровья и предложил купить за 37 евро тест на коронавирус, который пообещал выслать покупателю на дом.

Речь идет об обмане, и дело никак не связано с Департаментом здоровья. «Департамент здоровья никогда не делает никаких предложений по телефону, а потому стоит такие звонки игнорировать», - объяснить советник Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Михкель Някс.

Те, кто пользуется чрезвычайным положением

Сейчас нет ни одного заслуживающего доверия теста для выявления коронавируса в домашних условиях. В Эстонии вирусное заболевание Covid-19 в состоянии выявлять лаборатории Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Ида-Таллиннской центральной больницы, Пярнуской больницы и Курессаареской больницы.

Департамент государственной инфосистемы за прошедший месяц зарегистрировал в Эстонии 260 эпизодов киберпреступлений. В марте до Эстонии добралась мировая тенденция, когда киберпреступники рассылают людям лжеписьма с вредоносными программами, в которых используется официальнуая информация о коронавирусе.

«Сейчас нужно быть очень осторожными с поддельными письмами, SMS и звонками, поскольку преступники пытаются обогатиться, используя неосведомленность людей», - сказал руководитель службы кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы Лаури Аасманн. В обманных письмах мошенники использовали формы и логотипы Департамента здоровья и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Майор полиции Сымера добавил, что даже если человеку неловко за то, что его обманули, нужно все равно сообщить о случившемся в полицию. Понятно, что произошедшего это не отменит, но так хотя бы можно будет предупредить других и избежать последующего обмана: «Естественно, прежде чем заключить договор, стоит погуглить фирмы, телефонный номер или человека».