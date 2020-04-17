Пт, 17.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Кому война… Мошенники пытаются торговать щенками из Камеруна и домашними тестами на коронавирус

Кому война… Мошенники пытаются торговать щенками из Камеруна и домашними тестами на коронавирус

Мошенники обманули человека, который хотел купить щенка, и другого человека, который хотел продать фотоаппарат, оба остались и без денег, и без товара. Также негодяи пользуются страхом, обусловленным распространением вируса и чрезвычайным положением.

ФОТО: Монтаж Артура Кууза.

В марте жительница Тарту получила электронное письмо из Нигерии, в котором ей предложили получить наследство внезапно умершей в Буркина-Фасо богатой женщины. Получательница письма наследством заинтересовалась и перевела для вступления в права и оформление документов через Western Union более 20 000 евро, пишет Tartu Postimees.

Наследство она так и не получила, вопрос денег не решился, "наследница" поняла, что что-то не так, и спустя несколько недель обратилась в полицию.

Это один из многочисленных примеров последних недель, когда доверчивых людей пытались обмануть ушлые мошенники. «Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то речь явно идет об обмане», - подчеркнул майор полиции из Лыунаской префектуры Юллар Сымера.

В целом количество преступлений во время чрезвычайного положения по сравнению с прошлыми годами сократилось, но на фоне этого в последний месяц в полицию сообщили о нескольких курьезных случаях мошенничества.

Щенок из Африки

Сымера рассказал историю, как недавно в полицию обратился расстроенный человек, который хотел купить через один эстонский портал объявлений собаку из Камеруна. Как известно, Камерун находится в Африке, и тревожный звоночек мог бы прозвенеть уже потому, что отправка живого товара почтой за тысячи километров кажется крайне сложным делом: «Заказывая домашнее животное за рубежом, люди должны были бы подумать о том, как это животное будет путешествовать в виде почтовой посылки, кто будет его кормить и сколько на это потребуется времени».

Цена за собаку редкой породы была всего 250 евро, и это в глазах доверчивого покупателя перевесило все факторы риска. Но после перевода денег покупатель не увидел ни собаки, ни продавцов.

Также мошенники активно пользуются обусловленным чрезвычайным положением и вирусом страхом. В Департамент здоровья поступила информация от обеспокоенных людей, которым позвонил якобы представитель Департамента здоровья и предложил купить за 37 евро тест на коронавирус, который пообещал выслать на дом.

Речь идет об обмане, и дело никак не связано с Департаментом здоровья. «Департамент здоровья никогда не делает никаких предложений по телефону, поэтому такие звонки нужно игнорировать», - объяснить советник Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Михкель Някс.

Те, кто пользуется чрезвычайным положением

Сейчас нет ни одного заслуживающего доверия теста для выявления коронавируса в домашних условиях. В Эстонии вирусное заболевание Covid-19 в состоянии выявлять лаборатории Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Ида-Таллиннской центральной больницы, Пярнуской больницы и Курессаареской больницы.

Департамент государственной инфосистемы за прошедший месяц зарегистрировал в Эстонии 260 эпизодов киберпреступлений. В марте до Эстонии добралась мировая тенденция, когда киберпреступники рассылают людям письма с вредоносными программами, в которых используется официальная информация о коронавирусе.

«Сейчас нужно быть очень осторожными с письмами, SMS и звонками, поскольку преступники пытаются обогатиться, используя неосведомленность людей», - сказал руководитель службы кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы Лаури Аасманн. В своих письмах мошенники использовали формы и логотипы Департамента здоровья и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Майор полиции Сымера добавил, что даже если человеку неловко за то, что его обманули, нужно все равно сообщить о случившемся в полицию. Понятно, что произошедшего это не отменит, но так хотя бы можно будет предупредить других и избежать последующего обмана: «Естественно, прежде чем заключить договор, стоит погуглить фирмы, телефонный номер или человека».

Если обман совершен в Эстонии и об этом вовремя сообщили в полицию, вероятность поймать мошенника намного больше. Если деньги переводятся на зарубежный счет, или сделка проводится через несколько зарубежных банков, выйти на след мошенников сложнее, если не сказать, что невозможно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ