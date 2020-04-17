Используем продукты по максимуму: в магазин ходим реже, а выбрасываем меньше!

Автор кулинарного блога Рагне Вярк рассказала, что пытается минимизировать пищевые отходы и поэтому всегда используют продукты по максимуму. «Я всегда стараюсь использовать все купленные продукты и по возможности избегаю выбрасывания пищи. Я очень внимательно слежу за сроками годности продуктов и готовлю из тех продуктов, у которых подходит срок годности. И даже по истечении срока годности, проверяю продукты и если они по-прежнему свежие, то всегда использую их в приготовлении», – сказала Вярк. Она добавила, что порой и ей приходится выкидывать продукты, и делает она это всегда с тяжелым сердцем.

Во избежание пищевых отходов в больших объемах, автор кулинарного блога советует составлять меню на каждую неделю. «Пойдет на пользу, если составлять меню на неделю вы будете всей семьей. Тогда вы сможете быть уверены, что в меню будут те продукты, которые едят все члены семьи», – объяснила Вярк. Она отметила, что благодаря меню на целую неделю она большей частью видит, что и сколько следует купить, и потом ей не приходится сожалеть, что купила слишком много продуктов. «Кроме того, не надо каждый день ломать голову, какое блюдо приготовить сегодня», – сказала Вярк.

Правильное хранение продуктов – ограничение излишков

Дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус добавил, что правильное хранение продуктов также способствует снижению количества пищевых отходов, в этом помогают контейнеры и банки. Дизайнер рекомендует хранить разные продукты в разных емкостях. В прозрачных коробках и банках с крышками пища дольше сохраняет свою свежесть.

ФОТО: Ikea

«Если хранить продукты разных видов в одних и тех же контейнерах, они будут быстрее портиться. Если еда осталась на донышке, то стоит использовать контейнеры с отделениями, чтобы, например, держать салат и соус отдельно», – сказал Римкус и добавил, что таким образом вы также сэкономите место в холодильнике.

Рагне Вярк подчеркнула в свою очередь, что является большой поклонницей контейнеров для хранения, и что даже продукты для приготовления бутербродов хранит в холодильнике в отдельных коробках. «Кроме того, я закрываю открытые пластиковые пакеты с молоком прищепками для белья, чтобы молоко сохранялось дольше и не впитывало запахи других продуктов», – сказала Вярк.

Дизайнер IKEA рекомендует также выделять полки холодильника для разных типов продуктов, чтобы в нем были, например, полка для молочных продуктов, полка для мясных продуктов и полка для овощей. Так будет проще отслеживать, что есть в вашем холодильнике, что следует употребить в первую очередь и т. д.