Используем продукты по максимуму: в магазин ходим реже, а выбрасываем меньше!

В текущей ситуации люди ходят в магазины реже и при этом покупают большими объемами. К сожалению, бывает, что часть продуктов так и не используется и по истечении срока годности попадает в отходы. Автор одного из самых известных эстонских кулинарных блогов Рагне Вярк и дизайнер IKEA Дариус Римкус делятся советами, как планировать свои покупки так, чтобы ничего не было потрачено впустую.
Автор кулинарного блога Рагне Вярк рассказала, что пытается минимизировать пищевые отходы и поэтому всегда используют продукты по максимуму. «Я всегда стараюсь использовать все купленные продукты и по возможности избегаю выбрасывания пищи. Я очень внимательно слежу за сроками годности продуктов и готовлю из тех продуктов, у которых подходит срок годности. И даже по истечении срока годности, проверяю продукты и если они по-прежнему свежие, то всегда использую их в приготовлении», – сказала Вярк. Она добавила, что порой и ей приходится выкидывать продукты, и делает она это всегда с тяжелым сердцем.
Во избежание пищевых отходов в больших объемах, автор кулинарного блога советует составлять меню на каждую неделю. «Пойдет на пользу, если составлять меню на неделю вы будете всей семьей. Тогда вы сможете быть уверены, что в меню будут те продукты, которые едят все члены семьи», – объяснила Вярк. Она отметила, что благодаря меню на целую неделю она большей частью видит, что и сколько следует купить, и потом ей не приходится сожалеть, что купила слишком много продуктов. «Кроме того, не надо каждый день ломать голову, какое блюдо приготовить сегодня», – сказала Вярк.
Правильное хранение продуктов – ограничение излишков
Дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус добавил, что правильное хранение продуктов также способствует снижению количества пищевых отходов, в этом помогают контейнеры и банки. Дизайнер рекомендует хранить разные продукты в разных емкостях. В прозрачных коробках и банках с крышками пища дольше сохраняет свою свежесть.
«Если хранить продукты разных видов в одних и тех же контейнерах, они будут быстрее портиться. Если еда осталась на донышке, то стоит использовать контейнеры с отделениями, чтобы, например, держать салат и соус отдельно», – сказал Римкус и добавил, что таким образом вы также сэкономите место в холодильнике.
Рагне Вярк подчеркнула в свою очередь, что является большой поклонницей контейнеров для хранения, и что даже продукты для приготовления бутербродов хранит в холодильнике в отдельных коробках. «Кроме того, я закрываю открытые пластиковые пакеты с молоком прищепками для белья, чтобы молоко сохранялось дольше и не впитывало запахи других продуктов», – сказала Вярк.
Дизайнер IKEA рекомендует также выделять полки холодильника для разных типов продуктов, чтобы в нем были, например, полка для молочных продуктов, полка для мясных продуктов и полка для овощей. Так будет проще отслеживать, что есть в вашем холодильнике, что следует употребить в первую очередь и т. д.
«В этом случае вы не забудете, что имеется у вас в холодильнике, а остатки продуктов не затеряются среди остальных», – объяснил Римкус. При этом Вярк привела пример, что у нее даже для яиц придумана собственная система хранения в холодильнике. «Яйца с приближающимся сроком годности всегда справа, а справа налево продолжительность срока годности яиц увеличивается», – отметила Вярк.
Римкус добавил, что сухие продукты тоже стоит хранить отдельно в больших емкостях, поскольку в таком случае они не будут рассыпаться и в шкафах будет больше свободного места. «К тому же, это способствует здоровому питанию. Более полезные для здоровья продукты стоит поместить в прозрачные коробки и банки, чтобы они всегда были перед глазами. Кроме того, так проще планировать, что нужно прикупить, если какой-то продукт заканчивается», – добавил Римкус.
Что делать с оставшейся пищей?
Автор кулинарного блога Рагне Вярк отметила, что она всегда старается использовать оставшуюся еду для дальнейшего использования, и поделилась некоторыми советами:
Картофель
Вареный картофель можно пожарить, использовать как начинку для пирожков или в тесте для пиццы, испечь оладьи или приготовить сытный завтрак.
Хлеб, черный и белый
Старый хлеб можно использовать для приготовления хлебного супа, чесночных сухариков, пудинга, запеканки, либо приготовить его на гриле в летний сезон. Из белого хлеба можно также приготовить «бедного рыцаря». Блюдо известно так же под названием «французские гренки». Оно может заменить оладьи. Кроме того, можно приготовить замечательные панировочные сухари.
Мясо
Остатки запеченного мяса удобно использовать в блюдах вок и в рагу, в рулетах и блюдах с гречкой, макаронами и рисом. Также можно приготовить смешанное блюдо, состоящее из гречки или риса и овощей, мяса, сыра и прочего, что нужно использовать.
Яйца
Используйте вареные яйца, чтобы приготовить салаты со сметане. Сейчас сезон черемши, а значит добавьте к яйцам и черемше домашний сыр, огурец и сметану и приготовьте невероятно вкусный салат – пальчики оближешь!