В общежитии Тартуского университета у шести человек обнаружен коронавирус

Как сообщил Депаратмент здоровья, тесты на коронавирус шести обитателей общежития Тартуского университета оказались положительными. Общежитие закрыли, а в ближайшее время будут протестированы 42 человека, проживающих на одном этаже с зараженными.
В департаменте сообщили, что, очевидно, всего придется сделать порядка 200 тестов.
Зараженных поместили на карантин, а контактировавших с ними людей отправили в изоляцию. Следующим шагом будет поэтапное тестирование всех обителей общежития.
Сотрудникам Департамента здоровья удалось выяснить, что 9 апреля 14 студентов проводили время вместе. У некоторых из собравшихся были симптомы заболевания. Кроме этих 14 человек, еще трое студентов сообщили, что контактировали с людьми, у которых был выявлен коронавирус. Их тесты показали отрицательный результат.
В ведомстве напомнили, что в период пика распространения вируса нельзя проводить встречи с большим количеством людей. Важно, чтобы заболевшие оставались дома и не заражали окружающих.