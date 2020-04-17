Пт, 17.04.2020
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  • В общежитии Тартуского университета у шести человек обнаружен коронавирус

В общежитии Тартуского университета у шести человек обнаружен коронавирус

Общежитие Тартуского университета.

ФОТО: Margus Ansu

Как сообщил Депаратмент здоровья, тесты на коронавирус шести обитателей общежития Тартуского университета оказались положительными. Общежитие закрыли, а в ближайшее время будут протестированы 42 человека, проживающих на одном этаже с зараженными.

В департаменте сообщили, что, очевидно, всего придется сделать порядка 200 тестов.

Зараженных поместили на карантин, а контактировавших с ними людей отправили в изоляцию. Следующим шагом будет поэтапное тестирование всех обителей общежития.

Сотрудникам Департамента здоровья удалось выяснить, что 9 апреля 14 студентов проводили время вместе. У некоторых из собравшихся были симптомы заболевания. Кроме этих 14 человек, еще трое студентов сообщили, что контактировали с людьми, у которых был выявлен коронавирус. Их тесты показали отрицательный результат.

В ведомстве напомнили, что в период пика распространения вируса нельзя проводить встречи с большим количеством людей. Важно, чтобы заболевшие оставались дома и не заражали окружающих.

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