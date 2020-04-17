Tallink Grupp сократит в Латвии до 550 работников

Процесс охватит членов экипажей идущих под латвийским флагом судов Isabelle и Romantika и береговой персонал в Латвии, но сократят преимущественно персонал с двух судов, обслуживавших линию Рига-Стокгольм, сообщила Tallink Grupp.

Обслуживающие линию Tallink Рига - Стокгольм суда Isabelle и Romantika из-за обусловленных эпидемией коронавируса чрезвычайного положения и ограничений передвижения с середины марта стоят в Рижском порту, их работа приостановлена на неопределенный период.

В соответствии с правилами мореходства на борту обоих судов в это время находится только минимальный технический состав, остальные члены экипажа последний месяц находятся дома и получают от Tallink Grupp сокращенную зарплату.

«Работа линии Рига-Стокгольм ни в коем случае не возобновится за одну ночь или даже в течение ближайших месяцев. Скорее всего, она не восстановится в прежнем объеме и в течение этого года. Таким образом, на сегодняшний день очевидно и то, что мы не можем предлагать работникам в Латвии работу в прежнем объеме», - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По оценке компании, вероятно, что поначалу после снятия ограничений на линии Рига-Стокгольм возобновится работа только одного судна, поскольку прогнозируемое первичное количество пассажиров не оправдывает немедленный выход на линию двух судов. Поначалу каждый рейс будет, скорее всего, убыточным для компании.

«Как и в Эстонии, Финляндии и Швеции, мы в течение последнего месяца ждали от ведомств Латвии потенциальных мер поддержки судоходного сектора, которые гарантировали бы, что мы могли бы возобновить работу важного морского сообщения между Латвией и Швецией хотя бы в ограниченном объеме», - сказал Ныгене.

Он сказал, что на латвийской линии Tallink всего обслужил 8,6 млн пассажиров, это сообщение между Латвией и Швецией с самым крупным количеством пассажирских мест. По его словам, до сих пор латвийские ведомства не предлагали конкретных решений.

«Мы со своей стороны также обратились с просьбой о помощи к министрам правительства Латвийской Республики и надеемся, что правительство Латвии сочтет нужным и возможным продолжать работу линии Рига-Стокгольм и найдет варианты поддержки международных пассажирских судовых перевозок», - сказал Ныгене.