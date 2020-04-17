"Барселона" исключает возвращение Неймара

Ранее "Барселона" сократила зарплату своим игрокам на 70%, чтобы другие сотрудники клуба могли получать зарплату. Чемпионат Испании, как и большинство футбольных лиг Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По информации Catalunya Radio, из-за высокой стоимости трансфера Неймара "Барселона" сосредоточится на других целях. Каталонцы собираются вести переговоры с "Интером" для перехода Лаутаро Мартинеса, за которого миланский клуб просит 111 миллионов евро. Однако "Барселона" намерена снизить цену при обмене на еще одного игрока.

Отмечается, что "Барселона" также попытается продлить контракт со своим капитаном Лионелем Месси, контракт с которым истекает в 2022 году. Но в соглашении 32-летнего форварда существует пункт, благодаря которому он может покинуть "сине-гранатовых" уже этим летом. Также не ясна ситуация с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, чей контракт рассчитан до 2022 года, но ранее СМИ сообщали, что им интересуется мюнхенская "Бавария".