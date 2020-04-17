Hansapost: удивительные хиты продаж в интернете во время изоляции

В интернет-магазине Hansapost покупатели ищут как традиционные предвестники весны, например, теплицы, велосипеды, батуты, так и товары, продажи которых весной обычно скромны, например, коврики для йоги и гантели для домашних тренировок, веб-камеры для удаленной работы и учебы и инструменты для домашнего ремонта. Необычно большой интерес проявляется к небольшим садовым домикам в стиле кемпинга и садовым принадлежностям.

Самым популярным товаром последних дней стали машинки для стрижки волос, а по последней статистике продаж можно сделать вывод, что по воле обстоятельств люди начали не только сами стричь и красить себе волосы, но и обслуживать свои автомобили.

«Скачок продаж случился не сразу после объявления чрезвычайного положения, а с небольшой задержкой – в конце марта, - рассказал руководитель Hansapost Таави Раюр. – В торговле царит неопределенность, и мы не осмеливаемся предсказывать, что произойдет через месяц или два. На данный момент бесконтактная доставка товара стала в интернет-коммерции фактором гигиены, также, как и повсеместно используемые дезинфицирующие средства. И у нас наблюдается колоссальный рост продаж дезинфицирующих средств, люди также хотят покупать защитные маски, но их мы пока что поставляем только государству и медицинскому сектору, испытывающему критическую необходимость. Как только появится возможность мы постараемся поставлять их и для продажи, но рынок защитных масок в данный момент обезумел, а маски с очень ограниченными защитными свойствами поставлять на рынок мы не хотим».