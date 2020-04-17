Важно знать ⟩ Министр рассказала, чего категорически нельзя делать на православную Пасху в этом году

В церквях и на кладбищах, так же как и в других общественных местах, во время чрезвычайного положения собираться нельзя. На кладбищах тоже следует соблюдать правило 2+2. «В этом году в праздники лучше оставаться дома. COVID-19 заражает людей в любом месте и в любое время. Берегите себя и своих близких, в особенности отцов и матерей, дедушек и бабушек, жизнь и здоровье которых в случае заражения вирусом подвергаются самой большой опасности,» - говорит министр народонаселения Рийна Солман.

«Пасхальные обычаи православных величественны, это – самый священный из всех праздников, который отмечается особым комплексным богослужением, начинающимся полунощницей. Крестный ход, окрашивание яиц, посещение могил близких – это всё ритуалы пасхи. К сожалению, всем нам, в том числе и православным верующим, в этом году придется отмечать Воскресение Христово иначе. Напоминаю, что и кладбище является общественным местом, где нельзя собираться больше, чем по два человека, и необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра. На этот раз помянем близких по-другому», - сказала Солман. Министр добавила, что опасность заразиться вирусом не исчезнет и после Пасхи. «Мы должны учесть, что для ради того, чтобы остановить распространение вируса, мы и в ближайшие месяцы должны избегать скоплений людей и должны устраивать свою жизнь таким образом, чтобы уберечь здоровье как можно большего числа людей, в том числе и свое. Возвращение из особого положения к нормальной жизни должно будет происходить постепенно, чтобы избежать новой волны заболевания», - сказала министр Солман.