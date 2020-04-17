Прямая трансляция: Департамент здоровья, спасатели и полиция расскажут о ситуации в стране

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, на которой руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг и ведущий сотрудник службы охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович представят свежие данные о ситуации в стране.
Темы:
- нынешняя ситуация и тестирование;
- инструкции на предстоящие выходные;
- как с кризисом справляются самоуправления.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.