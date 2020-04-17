Пт, 17.04.2020
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Прямая трансляция: Департамент здоровья, спасатели и полиция расскажут о ситуации в стране

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, на которой руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик, заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг и ведущий сотрудник службы охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович представят свежие данные о ситуации в стране.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • инструкции на предстоящие выходные;
  • как с кризисом справляются самоуправления.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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