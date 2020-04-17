Хроники самоизоляции ⟩ Как изменилось передвижение жителей Эстонии, согласно данным Apple и Google

Apple: эстоноземельцы вполовину сократили пешие прогулки

Согласно отчету Apple, в начале марта жители Эстонии резко снизили объем вождения, пользования общественным транспортом и прогулок. Данные сгенерированы на основе подсчета количества запросов пользователей, сделанных в стандартном iPhone-приложении «Карты» (Maps) для определения маршрута.

Количество запросов пользователей, сделанных в стандартном iPhone-приложении «Карты» (Maps) для определения пешего маршрута, пути на автомобилей и общественном транспорте. ФОТО: Apple Mobility Trends Reports

Если раньше эстоноземельцы были заядлыми любителями прогулок (количество запросов маршрута превышало 100%), то c 12 марта, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение, статистика пошла на убыль. К 15 апрелю данные показывают, что число запросов на определение пешего маршрута снизилось вполовину, на 51 процентов.

Что касается статистики по вождению, то число запросов на определение маршрута для поездки на автомобиле к 15 марту сократилось на 30%. Но больше всего пострадала отрасль общественного транспорта. По данным Apple, число запросов на определение маршрута, используя общественный транспорт, сократилось на 71%.

Компания Apple отмечает, что приватность — это фундаментально право человека. Приложение «Карты» (Maps) не ассоциирует данные с Apple ID пользователя и не хранит данные о том, где какой пользователь был. Данная статистика мобильности будет доступна только временно, пока длится пандемия COVID‑19. Ознакомиться с трендами мобильности по другим регионам и странам можно здесь.

Google: эстоноземельцы стали больше времени проводить в парках

Данные компании Google, которая также подсчитала, как изменилось поведение общества. Сведения в отчетах Google были созданы с помощью агрегированных анонимных наборов данных от пользователей, которые включили параметр «История местоположений», который по умолчанию отключен. Люди, у которых включена история местоположений, могут в любое время отключить ее в своей учетной записи Google и всегда могут удалить данные своей истории местоположений.

Отчет Google показывает, что по сравнению с базовой линией для Эстонии, к 11 апреля сфера торговли и развлечений пришла в упадок — опустившись на 57%, то есть так сократилось посещение ресторанов, кафе, торговых центров, музеев, библиотек и кино.

На 20% упала посещаемость продуктовых магазинов, рынков и аптек.

Посещаемость мест общественного транспорта — остановок общественного транспорта, железнодорожных и автобусных станций снизилась на 43%.

Работники стали меньше посещать свои рабочие места на 35%.

Согласно данным Google, увеличились только показатели посещаемости парков, пляжей, заповедников на 11% и мест проживания — на 10%.

Отдельный отчет по всем этим параметрам отдельно представлен также по 14 уездам Эстонии. Полностью с ним можно ознакомиться здесь.

Базовая линия* - медианное значения для конкретного дня недели в течение пяти недель в период с 3 января по 6 февраля 2020 года.