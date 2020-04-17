Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции

Что такое защитная маска?

В обычном понимании защитной маской считается как медицинская защитная маска, так и различные защитные средства дыхания – маски и респираторы. В соответствии с целью применения маски классифицируются как средства личной защиты, так и как медицинское снаряжение. К средствам личной защиты относятся маски, которые защищают человека от воздействия внешних факторов риска. Медицинские маски предусмотрены для того, чтобы защитить пациента прежде всего на время проведения медицинской процедуры, например, от попадания частиц из дыхательных путей врача или хирурга, а также при проведении других медицинских действий.

От летучих частиц, находящихся в окружающей атмосфере, защитить могут фильтрующие полумаски. Защитные маски подразделяются на классы по их фильтрующей эффективности и максимальной пропускной способности. Класс FFP2 означает, что фильтруются 95% частиц, диаметр которых составляет 0,3 µm, или 0,0003 миллиметра или больше. Класс защиты FFP3 фильтрует 99% находящихся в воздухе частиц – такие маски можно носить до восьми часов.

Что делать, если у меня нет специальной защитной маски?

Люди, которые все же хотят носить маску, могут сделать ее самостоятельно. Самодельная маска в некоторой степени уменьшает риск того, что носитель вируса заразит других, и частично защищает самого носителя маски, если у него еще нет вируса. В случае самодельных масок следует учитывать, что это не средство индивидуальной защиты и она не равнозначна медицинской маске.

NB! Диагностированный носитель вируса или человек с симптомами коронавируса должен оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, независимо от наличия у него маски.

Насколько защищает самодельная маска?

В случае самодельной маски самое важное – это материал. В зависимости от использованного материала маска может удерживать от 30% до 50% крохотных частиц. При ношении самодельной маски следует также соблюдать все другие меры предосторожности: мыть руки, держать дистанцию с другими людьми. Важно учитывать, что каждый раз, дотрагиваясь до маски, вы загрязняете ее, тем самым увеличивая риск заражения. Важно также обращать внимание на защиту глаз и не тереть их руками, поскольку вирус может попасть в организм через открытую слизистую оболочку.

На что следует обращать внимание в случае самодельной маски?

Материал самодельной маски очень быстро намокает. Увлажнившуюся маску следует сменить, в зависимости от материала это может быть необходимо через каждые 2-3 часа. Таким образом, одному человеку может понадобиться 4-5 масок в день, если он, например, ходит на работу.

Как можно самому изготовить маску и каким требованиям она должна соответствовать?

В случае самодельных масок нужно учитывать, что они не равноценны медицинской маске и не задерживают распространение вируса так же хорошо. Однако ношение такой маски с соблюдением других профилактических мер снижает риск заразиться через дыхательные пути или заразить других.