Ответы Госканцелярии ЭР на самые важные практические вопросы о жизни и работе во время карантина и самоизоляции
Коммуникационный центр Государственной канцелярии дал ответы на 731 вопрос, касающийся жизни страны и каждого ее жителя в период коронакризиса. Rus.Postimees продолжает публиковать самые важные из них, разделив по тематическим группам. Сейчас вашему вниманию предоставляются ответы на вопросы о защитных масках.
Что такое защитная маска?
В обычном понимании защитной маской считается как медицинская защитная маска, так и различные защитные средства дыхания – маски и респираторы. В соответствии с целью применения маски классифицируются как средства личной защиты, так и как медицинское снаряжение. К средствам личной защиты относятся маски, которые защищают человека от воздействия внешних факторов риска. Медицинские маски предусмотрены для того, чтобы защитить пациента прежде всего на время проведения медицинской процедуры, например, от попадания частиц из дыхательных путей врача или хирурга, а также при проведении других медицинских действий.
От летучих частиц, находящихся в окружающей атмосфере, защитить могут фильтрующие полумаски. Защитные маски подразделяются на классы по их фильтрующей эффективности и максимальной пропускной способности. Класс FFP2 означает, что фильтруются 95% частиц, диаметр которых составляет 0,3 µm, или 0,0003 миллиметра или больше. Класс защиты FFP3 фильтрует 99% находящихся в воздухе частиц – такие маски можно носить до восьми часов.
Что делать, если у меня нет специальной защитной маски?
Люди, которые все же хотят носить маску, могут сделать ее самостоятельно. Самодельная маска в некоторой степени уменьшает риск того, что носитель вируса заразит других, и частично защищает самого носителя маски, если у него еще нет вируса. В случае самодельных масок следует учитывать, что это не средство индивидуальной защиты и она не равнозначна медицинской маске.
NB! Диагностированный носитель вируса или человек с симптомами коронавируса должен оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, независимо от наличия у него маски.
Насколько защищает самодельная маска?
В случае самодельной маски самое важное – это материал. В зависимости от использованного материала маска может удерживать от 30% до 50% крохотных частиц. При ношении самодельной маски следует также соблюдать все другие меры предосторожности: мыть руки, держать дистанцию с другими людьми. Важно учитывать, что каждый раз, дотрагиваясь до маски, вы загрязняете ее, тем самым увеличивая риск заражения. Важно также обращать внимание на защиту глаз и не тереть их руками, поскольку вирус может попасть в организм через открытую слизистую оболочку.
На что следует обращать внимание в случае самодельной маски?
Материал самодельной маски очень быстро намокает. Увлажнившуюся маску следует сменить, в зависимости от материала это может быть необходимо через каждые 2-3 часа. Таким образом, одному человеку может понадобиться 4-5 масок в день, если он, например, ходит на работу.
Как можно самому изготовить маску и каким требованиям она должна соответствовать?
В случае самодельных масок нужно учитывать, что они не равноценны медицинской маске и не задерживают распространение вируса так же хорошо. Однако ношение такой маски с соблюдением других профилактических мер снижает риск заразиться через дыхательные пути или заразить других.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора дает следующие рекомендации по изготовлению маски в домашних условиях
- Маска из ткани должна состоять из нескольких слоев ткани, которую можно стирать при 60 градусах и нагревать.
- Для шитья маски подходят и материалы, из которых делают тряпки для уборки и полотенца из микрофибра, плотные кухонные полотенца и наволочки с антибактериальными свойствами.
- Материал должен позволять свободно дышать.
- Материал не должен быть слишком жестким, чтобы удобно прилегать к лицу. Помните, что постоянное поправление маски сильно снижает ее эффективность.
- Маску следует закреплять за ушами, например, с помощью резинки. Вместо резинки можно воспользоваться пришитой по четырем углам маски лентой, но так ее труднее завязывать.
Подготовленную Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора инструкцию по изготовлению защитной маски вы найдете здесь (на эстонском языке, pdf). Подробные инструкции по изготовлению обычных защитных масок и массовому производству медицинских масок размещены здесь (на эстонском языке, pdf).
Какие правила нужно соблюдать при ношении маски?
При ношении маски необходимо учитывать следующее:
- маска должна плотно прилегать к лицу – рот и нос должны быть закрыты. Если маска снабжена проволокой по верхнему краю, с ее помощью можно придать маске нужную форму и лучше прижать к переносице, а нижний край маски должен полностью закрывать подбородок;
- если маску сдвигали на подбородок, часто поправляли или трогали руками, ее следует сменить;
- максимальное время использования купленной в аптеке защитной маски – три часа, затем маску рекомендуется сменить, так как на ее поверхности может сохраняться вирус;
- маска не должна быть влажной, намокшую маску нужно сменить;
- использованную маску следует выбросить в мусорное ведро с крышкой или поместить в пластиковый пакет и завязать. Ни в коем случае нельзя оставлять использованную маску валяться на улице или дома.
Видео о том, как правильно надевать защитную маску, смотрите здесь.
Можно ли повторно использовать самодельную маску?
Да, однако самодельные маски должны быть сшиты из многослойной ткани. Их следует стирать при температуре не менее 60 градусов. NB! Использованные маски следует собирать в пластиковый пакет или коробку. Точно не стоит оставлять использованную маску где-нибудь валяться.
Когда имеет смысл носить маску?
В целом нет смысла носить маску дома или на улице. На улице достаточно соблюдать двухметровую дистанцию. Дома нет смысла носить маску по той причине, что если один из членов семьи болен, а другие члены семьи недостаточно изолированы, то вирус скорее всего до них доберется.
Имеет смысл носить маску в общественных местах с большой проходимостью (магазины, аптеки, медицинские учреждения, общественный транспорт), тем самым уменьшая вероятность попадания капельной инфекции к другим людям при кашле или чихании. Прикрывание рта и носа в таких местах является уместной мерой предосторожности. Также от маски может быть польза для здорового человека в ситуации, когда носитель вируса кашляет в его направлении, несколько уменьшая возможность того, что здоровой человек получит достаточную дозу вируса для заражения капельным путем.
Кому полагается носить медицинскую маску и каково ее назначение?
Медицинская, или хирургическая маска – это одноразовая маска. Медицинские маски предназначены для того, чтобы защитить прежде всего пациента на время проведения медицинской процедуры, например, от попадания частиц или слюны из дыхательных путей врача или хирурга и во избежание дополнительных осложнений и заболеваний.
Носить медицинскую маску рекомендуется заболевшим людям, чтобы воспрепятствовать при кашле и чихании распространению в воздухе микробов. В какой-то степени маска может защитить от попадания микрочастиц или препятствует тому, чтобы трогать лицо руками. Полностью защитить от вируса медицинская маска не может, однако снижает риск заражения в несколько раз.
Увлажнившись, медицинская маска теряет свои защитные свойства, а если маску уже сняли, использовать ее повторно нельзя – маску следует выбросить. Кроме того, маской нельзя делиться с другими людьми – она предназначена для индивидуального ношения. Опускать маску под подбородок или снимать на короткое время равносильно тому, что ее сняли – после этого маску следует выбросить и использовать новую.
Снимая маску, важно соблюдать гигиену и иметь чистые руки, поскольку загрязненной маской могут переноситься возбудители заболевания. После того, как маску сняли, следует помыть руки, а трогать лицо можно только хорошо вымытыми руками.
Где можно продавать маски и какая информация должна быть указана на упаковке?
Маски можно продавать повсеместно – в аптеках, строительных магазинах, магазинах товаров для здоровья, продуктовых магазинах, интернет-магазинах. Важно, чтобы человеку была предоставлена правильная информация: потребитель должен знать, что он покупает, от чего защищает купленная маска и как ее использовать. Поэтому товар должен сопровождаться информацией об изделии (название, соответствие стандарту, информация о защитных свойствах), руководством пользователя на эстонском языке (другие языки – на усмотрение продавца) и данными фирмы-импортера.
Например, на упаковке продающихся сейчас в аптеках масок должно быть указано: Защитная маска Стандарт EN 149:2001 + A1 2009 Класс защиты FFP1
Если информация о защитных свойствах маски отсутствует, ее можно рекламировать только как маску для лица.