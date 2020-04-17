Сроки доставки заказов в магазине Barbora существенно сократились

«Из-за чрезвычайного положения покупательский спрос в интернете вырос в несколько раз и для его удовлетворения мы увеличили количество сотрудников, занимающихся комплектацией заказов, в четыре раза, а также расширили наши возможности по доставке заказов на дом, - сообщил исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман. – Если еще одну-две недели назад возможности забронировать доставку заказа в ближайшие пару дней разлетались за несколько минут, то на этой неделе мы уже способны выполнять доставки заказов на завтра-послезавтра».