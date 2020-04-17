Пт, 17.04.2020
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Сроки доставки заказов в магазине Barbora существенно сократились

Машина Barbora.

ФОТО: barbora

Интернет-магазин Barbora.ee, предлагающий продовольственные и бытовые товары, в течение последних недель в несколько раз увеличил свои мощности по комплектации и доставке товара, благодаря чему покупатели могут теперь заказать товар уже на завтра или послезавтра. 

«Из-за чрезвычайного положения покупательский спрос в интернете вырос в несколько раз и для его удовлетворения мы увеличили количество сотрудников, занимающихся комплектацией заказов, в четыре раза, а также расширили наши возможности по доставке заказов на дом, - сообщил исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман. – Если еще одну-две недели назад возможности забронировать доставку заказа в ближайшие пару дней разлетались за несколько минут, то на этой неделе мы уже способны выполнять доставки заказов на завтра-послезавтра». 

По словам Дениса Османа, спрос на продукты питания и хозяйственный товары в интернете по-прежнему высок, но по сравнению с резким скачком, наблюдавшимся месяц назад, стабилизировался. 

«Думаю, что на сегодняшний день заказ продуктов по интернету для многих семей стал привычным делом и мы ожидаем сохранение нынешнего уровня спроса и после послабления ограничений на передвижение и прочих запретов», - добавил исполнительный директор Barbora.ee.

Доставка товаров Barbora.ee на дом совершается бесконтактным способом.

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