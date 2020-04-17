Министр Кару: Март Хельме позвонил мне и отправил в отставку

По словам Кару, сегодня утром ему позвонил председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме и сообщил, что отзывает его с занимаемой должности, поскольку «сотрудничество не складывается и партия не довольна».

«В свете поддержки активных членов фракции EKRE и готовности к сотрудничеству как это утверждение, так и само безответственное решение в контексте чрезвычайного положения, вызывают удивление, но, естественно, у председателя партии есть право поступать согласно своему убеждению и лучшему видению», - сказал министр Кару.

Поймать премьер-министра Юри Ратаса Кару не удалось.

Кару добавил, что если действительно эта неделя станет для него последней на посту министра внешней торговли и инфотехнологий от EKRE, то он надеется на то, что хотя бы без заминок до предпринимателей дойдут те меры помощи, которые были в основном фокусе последних дней и вечеров:

справедливо распределенный кредитный пакет в 1,55 миллиарда от Kredex;

пакет целевой помощи для туристического сектора от EAS в размере 25 миллионов евро (а также, хочется надеяться увеличившийся как минимум в три раза);

пакет целевой помощи мелким предприятиям от EAS в размере 10 миллионов евро (а также, хочется надеяться увеличившийся как минимум в три раза).

Министр финансов Мартин Хельме в соцсети Facebook сообщил, что сегодня партия решила сменить Каймара Кару на посту министра. "Благодарю Каймара за проделанную работу", - написал Хельме.

По словам министра, в течение полугода у министра и партии не сложились доверительные и рабочие отношения. "Также не удалось сработаться и с другими министрами. Видимо, свою роль сыграл тот факт, что он пришел в большую политику без необходимого опыта, поэтому он не понимал, что для получения министерского кресла, сотни людей на протяжении долгих лет упорно работают. Итогом подобной работы становятся голоса избирателей на выборах, что позволяет воплощать в жизнь определенные ценности и политику. Электорат, члены партии и ее руководство ожидают от своих министров воплощения в жизнь политики партии и коалиции. К сожалению, получилось так, что портфель министра внешней торговли и ИТ оказался в руках Партии чиновников, а не EKRE", - сообщил Мартин Хельме.

Согласно статье 12 Закона о правительстве Эстонской Республики, полномочия министра прекращаются:

в случае отставки;

в случае его смерти;

по предложению премьер-министра в случае решения президента ЭР;

в случае объявления вотума недоверия в Рийгикогу;

в случае вступления в силу обвинительного приговора в его отношении;