Посол России: мы решаем вопрос, как гражданам России с эстонскими видами на жительство вернуться домой

В частности посол сказал: «Да, граница закрыта, но гражданам России возможность пересечения границы обеспечена. К счастью, с Эстонией это единичные случаи, и они решаются. Есть проблема с российскими гражданами, имеющими постоянный вид на жительство в Эстонии. Это тоже единичные случаи, но поскольку граница действительно закрыта, требуется урегулирование вопроса о том, как этим гражданам все-таки вернуться домой. Мы ставим этот вопрос и надеемся, что будет принято решение, которое пойдет на пользу всем, и тем гражданам тоже», - сказал Петров.