Патологоанатом: вскрытие умерших от COVID показало, что это не пневмония. А у выживших прогнозируют осложнения

"Это никакая не пневмония. Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ", - рассказал в интервью "Общественной службе новостей" врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

Поясняя ход обычной пневмонии, медик уточнил, что "воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход. Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае - фатальный исход, смерть заболевшего"

А при инфекции, развивающейся у зараженных коронавирусом, происходит поражение стенок сосудов и клеток крови. Исходя из полученной информации и прошедшей аналитики, сами легкие у таких пациентов не являются органом-мишенью N1, но вообще многие органы становятся мишенью.

Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте.

Вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода, добавил патологоанатом.

"Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов", - заключил эксперт.

Ранее специалисты из Гонконга сообщали, что пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с серьезными осложнениями. У таких пациентов наблюдается уменьшение объема легких, ухудшение работы мозга. Доктор Оуэн Цанг Так-инь, руководитель Центра инфекционных заболеваний при больнице принцессы Маргарет, заявил, что у некоторых выписанных пациентов было зафиксировано снижение функциональности легких на 20-30%.

Возможно, это приведет к развитию идиопатического легочного фиброза - заболевания, при котором легочная ткань заменяется на соединительную (образуются как бы рубцы), и в результате легкие теряют способность захватывать кислород. Есть множество факторов, которые могут привести к развитию фиброза, и, возможно, один из них - вирусы, но чтобы подтвердить это, пока не хватает систематизированных клинических данных.

Кроме поражения легких новый вирус атакует и сердечную мышцу. У многих пациентов с коронавирусной инфекцией появляются осложнения на сердце. Некоторые летальные исходы связаны именно с этим. По данным кардиологов, такие повреждения наблюдаются примерно у каждого пятого пациента без признаков серьезных легочных проблем.

Данные специалистов Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США, штат Миннесота) свидетельствуют, что у части пациентов такие изменения являются следствием воспалительной реакции, а у других происходят из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце. У зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции.