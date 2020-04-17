Патологоанатом: вскрытие умерших от COVID показало, что это не пневмония. А у выживших прогнозируют осложнения

У больных новым коронавирусом развивается не пневмония в "чистом виде", а нечто совсем иное. При вскрытии у скончавшихся пациентов наблюдалось поражение стенок сосудов, а в клетках крови - поражение гемоглобина, передает Newsru.com.
"Это никакая не пневмония. Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ", - рассказал в интервью "Общественной службе новостей" врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.
Поясняя ход обычной пневмонии, медик уточнил, что "воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход. Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае - фатальный исход, смерть заболевшего"
А при инфекции, развивающейся у зараженных коронавирусом, происходит поражение стенок сосудов и клеток крови. Исходя из полученной информации и прошедшей аналитики, сами легкие у таких пациентов не являются органом-мишенью N1, но вообще многие органы становятся мишенью.
Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте.
Вирус поражает гемоглобин в эритроцитах. Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода, добавил патологоанатом.
"Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов", - заключил эксперт.
Ранее специалисты из Гонконга сообщали, что пациенты, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, сталкиваются с серьезными осложнениями. У таких пациентов наблюдается уменьшение объема легких, ухудшение работы мозга. Доктор Оуэн Цанг Так-инь, руководитель Центра инфекционных заболеваний при больнице принцессы Маргарет, заявил, что у некоторых выписанных пациентов было зафиксировано снижение функциональности легких на 20-30%.
Возможно, это приведет к развитию идиопатического легочного фиброза - заболевания, при котором легочная ткань заменяется на соединительную (образуются как бы рубцы), и в результате легкие теряют способность захватывать кислород. Есть множество факторов, которые могут привести к развитию фиброза, и, возможно, один из них - вирусы, но чтобы подтвердить это, пока не хватает систематизированных клинических данных.
Кроме поражения легких новый вирус атакует и сердечную мышцу. У многих пациентов с коронавирусной инфекцией появляются осложнения на сердце. Некоторые летальные исходы связаны именно с этим. По данным кардиологов, такие повреждения наблюдаются примерно у каждого пятого пациента без признаков серьезных легочных проблем.
Данные специалистов Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США, штат Миннесота) свидетельствуют, что у части пациентов такие изменения являются следствием воспалительной реакции, а у других происходят из-за возникновения очага COVID-19 в сердечной мышце. У зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции.
В связи с такими последствиями врачи настоятельно рекомендуют гражданам регулярные физические упражнения. Они могут помочь избежать не только осложнений на легкие при коронавирусе, но и проблем с сердцем. Занятия спортом способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как "внеклеточная супероксиддисмутаза" (EcSOD). Данный антиоксидант приводит к укреплению организма и его защите от свободных радикалов, говорит доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния и директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA Чжен Ян.
Тренировки способны увеличить выработку антиоксиданта и избежать последствий при короновирусе, говорится в статье на портале Eurekalert, который существует под эгидой Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).
Не стоит отбрасывать и психологические проблемы из-за коронавируса. И подобные осложнения грозят не только переболевшим.
Пандемия затронет чрезвычайно высокую долю мирового населения, что является беспрецедентным для вируса с такой летальностью и уровнем инфицирования в современной медицине. Нейропсихиатрическое бремя этой пандемии в настоящее время неизвестно, но, вероятно, будет значительным. Прошлые пандемии такого масштаба происходили десятки-сотни лет назад, поэтому были отмечены эпидемиологические ассоциации между вирусной инфекцией и нервно-психическими симптомами. Причем эти симптомы, как правило, недооценивались по отношению к респираторным.
Ученые Калифорнийского института пришли к выводу, что "новый коронавирус и иммунологический ответ хозяина могут непосредственно влиять на мозг и поведение человека".
Как отмечается в научной работе, опубликованной в издании Science Direct, после прошлых пандемий гриппа и вспышек других вирусных заболеваний такие осложнения были описаны в течение весьма различных периодов времени. Одни проявляются спустя несколько недель после острых респираторных симптомов, другие - спустя десятилетия после внутриутробного воздействия вирусной инфекции, когда уже в зрелом возрасте у человека вдруг возникает шизофрения.
После вспышки "испанки" возросло число случаев летаргического энцефалита. А эпидемии атипичной пневмонии или свиного гриппа имели последствием рост числа страдающих энцефалитом, нарколепсией, синдромом Гийена-Барре и другими нервно-мышечными заболеваниями. Долгосрочные нервно-психические осложнения после инфекции SARS-CoV-2 в настоящее время неизвестны и остаются наблюдаемыми в течение следующих нескольких месяцев или лет.
И уже появляются данные об острых состояниях, связанных с нарушением работы центральной нервной системы у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.
Последствия таких осложнений для общественного здравоохранения могут быть значительными. Поэтому столь важно сейчас понимание траектории и характеристик нервно-психических исходов, возникающих в результате инфекции CoV-2, и выявление патогенетических механизмов их развития для борьбы с этими последствиями, сообщает "Российская газета".
Депрессия, тревога и связанные с травмой симптомы были связаны со вспышками заболеваний, но остается неясным, связаны ли эти риски с вирусными инфекциями как таковыми или с иммунным ответом хозяина. Вирусные инфекции могут предшествовать развитию аутоиммунитета у уязвимых людей. Вирусная инфекция создает воспалительную среду, которая способствует иммунным реакциям и способствует расширению антител к хозяину или лимфоцитов, которые реагируют как с вирусным антигеном, так и с самоантигеном.
Исследователи настоятельно призывают биомедицинское сообщество обратить внимание на необходимость мониторинга нейропсихиатрических симптомов у пациентов, подвергающихся воздействию нового вируса, в том числе в утробе матери, в течение всего периода развития, чтобы в полной мере оценить и смягчить долгосрочное пагубное воздействие вируса на мозг и поведение.