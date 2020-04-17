Работник Вируской тюрьмы заразился коронавирусом

По данным тюремной службы, новый зараженный был обнаружен в четверг. Инфекцию обнаружили у чиновники Вируской тюрьмы, который был в тюрьме 27 марта, а после этого работал из дома.

Тюрьма расследует возможные контакты с другими сотрудниками и при необходимости проведет тестирование. Больной чиновник проходит лечение на дому.

Всего по состоянию на четверг было проанализировано 155 проб тюремных служащих.

Ранее из тюремных служащих положительный тест на коронавирус оказался у чиновника Тартуской тюрьмы. Чиновник из Тарту, получивший в начале апреля положительный результат теста на коронавирус, сейчас выздоровел, но все еще находится дома на карантине.

На основании имеющихся данных можно сказать, что все зараженные коронавирусом сотрудники тюрьмы заразились вне тюрьмы, отмечает тюремная служба.