Олимпиада в Токио не обеспечит Японии значительный экономический рост

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В четверг глава координационной комиссии МОК Джон Коутс на видеоконференции с членами оргкомитета "Токио-2020" заявил, что Олимпиада даст импульс и станет возможностью для экономического стимулирования Японии.

Однако экономисты и научные исследователи Олимпийских игр, с которыми связалось АП в пятницу, заявили, что любой экономический прирост будет незначительным, учитывая размер экономики Японии в 5 триллионов долларов и ограниченные туристические и экономические выгоды от Игр, которые пройду в течение 17 дней.

"Его (Коутса) прогнозы противоречат всем исследованиям финансовых последствий проведения Игр для принимающей стороны даже в хорошие времена, а нынешний глобальный кризис не может считаться "хорошим временем", - сказала почетный профессор в Университета Торонто Хелен Ленская.

Ранее МОК и оргкомитет "Токио-2020" заявляли, что не знают точные затраты, связанные с переносом Игр, но, по оценкам, издержки составят от 2 до 6 миллиардов долларов. Как отмечается в материале, почти все эти дополнительные расходы придется понести Японии в соответствии с соглашением, подписанным в 2013 году, когда Токио был выбран столицей Игр. Коутс подтвердил, что МОК потратит "несколько сотен миллионов долларов" из-за переноса Олимпиады, но финансовые вливания пойдут на поддержку международных спортивных федераций и национальных олимпийских комитетов, а не Токио.