Собственница квартиры не смогла войти в подъезд. Кто виноват?

Во многих домах есть квартиры, собственники которых проживают по другому адресу, а иногда и в другом городе. В их отсутствие жизнь в квартирном товариществе продолжается, и порой, решив проведать старое жилье, они оказываются перед закрытой дверью.
В редакцию Rus. Postimees пришло письмо. Автор письма по имени Елена жалуется, что не смогла попасть в свою квартиру в Кохтла-Ярве, в которой постоянно не живет. В подъезде в ее отсутствие сменили входную дверь, а председателя товарищества дома не оказалось.
«На звонок председателю товарищества Грибовскому, что нам нужен ключ, он ответил, что его нет дома. И на первом этаже в квартирах никого не было, так как мы ходили и стучали в окна. Хотелось бы узнать юридически, могу я не платить за квартиру за превышение полномочий председателя, пока мне не будет предоставлен ключ от подъезда, ведь нарушены мои права», - пишет собственница квартиры по адресу Лехола, 16 в Кохтла-Ярве.
Комментирует руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.
«На основании статьи 32 Конституции, собственность каждого неприкосновенна и равно защищена. Каждый имеет право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Но любые правовые отношения, как правило, налагают взаимные права и обязанности. О нарушении прав собственника можно говорить только, если кто-то не выполнил свих обязанностей. Но председатель правления квартирного товарищества не может 24/7 быть в распоряжении собственников квартир. Возникает вопрос, была ли возможность предупредить его заранее о своем приезде и имеются ли в товариществе контактные данные автора письма - адрес его постоянного места жительства, номер телефона и адрес электронной почты. Разумеется, у собственника квартиры есть право иметь ключ от подъезда. Но, я предполагаю, что связаться с другими жильцами подъезда возможность была.
Не платить за квартиру не разумно. Этим можно наказать не председателя товарищества, а своих соседей. Они-то ни в чем не виноваты, но будут вынуждены платить за вас. Кроме этого, председатель не превышал своих полномочий. В худшем случае его реакцию можно было бы квалифицировать как недобросовестное выполнение своих обязанностей, но для этого недостаточно информации».
Обратились мы и к председателю квартирного товарищества Юрию Грибовскому. Он объяснил, что ключи от подъезда были заказаны для всех собственников квартир, и ключ для Елены давно готов и ждет свою хозяйку. Дом, о котором идет речь, маленький: в нем всего 18 квартир, и вполне вероятно, что в тот день, когда Елена неожиданно приехала из Таллинна, где она проживает постоянно, большинство жильцов дома в самом деле отсутствовали. «Вернувшись домой, я просмотрел видео с камер наружного наблюдения, и видел, что Елена подъезжала к дому дважды. В подъезд она все-таки попала с помощью одной из соседок, - сказал председатель. – Так как у Елены есть мой телефон и адрес электронной почты, она могла бы предупредить меня о своем приезде заранее, а не поднимать шум в прессе!»