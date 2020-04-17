Собственница квартиры не смогла войти в подъезд. Кто виноват?

В редакцию Rus. Postimees пришло письмо. Автор письма по имени Елена жалуется, что не смогла попасть в свою квартиру в Кохтла-Ярве, в которой постоянно не живет. В подъезде в ее отсутствие сменили входную дверь, а председателя товарищества дома не оказалось.

«На звонок председателю товарищества Грибовскому, что нам нужен ключ, он ответил, что его нет дома. И на первом этаже в квартирах никого не было, так как мы ходили и стучали в окна. Хотелось бы узнать юридически, могу я не платить за квартиру за превышение полномочий председателя, пока мне не будет предоставлен ключ от подъезда, ведь нарушены мои права», - пишет собственница квартиры по адресу Лехола, 16 в Кохтла-Ярве.

Комментирует руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.

«На основании статьи 32 Конституции, собственность каждого неприкосновенна и равно защищена. Каждый имеет право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Но любые правовые отношения, как правило, налагают взаимные права и обязанности. О нарушении прав собственника можно говорить только, если кто-то не выполнил свих обязанностей. Но председатель правления квартирного товарищества не может 24/7 быть в распоряжении собственников квартир. Возникает вопрос, была ли возможность предупредить его заранее о своем приезде и имеются ли в товариществе контактные данные автора письма - адрес его постоянного места жительства, номер телефона и адрес электронной почты. Разумеется, у собственника квартиры есть право иметь ключ от подъезда. Но, я предполагаю, что связаться с другими жильцами подъезда возможность была.

Не платить за квартиру не разумно. Этим можно наказать не председателя товарищества, а своих соседей. Они-то ни в чем не виноваты, но будут вынуждены платить за вас. Кроме этого, председатель не превышал своих полномочий. В худшем случае его реакцию можно было бы квалифицировать как недобросовестное выполнение своих обязанностей, но для этого недостаточно информации».