Кони на переправе

Видимо, лидеру EKRE давно не терпелось принести кого-нибудь в жертву – совсем недавно он требовал привлечь к ответственности Департамент здоровья и спортивные организации за пресловутый волейбол на Сааремаа. Можно с этим соглашаться или нет, но на фоне заявлений самого Хельме, не так давно утверждавшего, что пандемии нет, а коронавирус не страшнее простуды, выглядело трагикомично. А менять руководство ведомства в критически важный момент, когда важна его бесперебойная, хорошо организованная работа, - все равно что менять коней на переправе. И если в силу врожденных особенностей кто-то не тонет, остальным вовсе не обязательно хочется по его милости идти ко дну.

Отыгрался Хельме на министре, выдвинутом его собственной партией и известном как специалист с многолетним стажем именно в той области, за которую ему пришлось отвечать. По сравнению с предшественниками Кару в этой должности выглядел адекватно. Причиной отставки оба министра Хельме назвали «несложившееся доверительное сотрудничество» и отсутствие политического опыта – хотя по крайней мере, первое говорит, скорее, в его пользу.