Макрон предупреждает о развале ЕС, если блок не примет идею финансовой солидарности

Беседуя с FT из Елисейского дворца, президент Франции сказал, что нет иного выбора, кроме создания фонда, который мог бы выпустить общие долговые обязательства с общей гарантией" для финансирования государств-членов ЕС в соответствии с их потребностями, а не с размером их экономики. Это идея, против которой выступают Германия и Нидерланды, говорится в статье.

По словам Макрона, ЕС столкнулся с моментом истины в принятии решения о том, является ли он чем-то большим, чем единый экономический рынок, и отсутствие солидарности во время пандемии, вероятно, спровоцирует популистский гнев в южной Европе. "Если мы не сможем сделать это сегодня, я говорю вам, что победят популисты - сегодня, завтра, послезавтра, в Италии, в Испании, возможно, во Франции и в других местах", - предупредил он.

"Я считаю [ЕС] политическим проектом. Если это политический проект, человеческий фактор является приоритетом, и в игру вступают понятия солидарности... экономика следует за этим, и давайте не будем забывать, что экономика - это моральная наука"_ - сказал президент Франции.

Франция настаивает на создании совместного фонда или ассигнования из европейского бюджета в размере около 400 млрд евро в дополнение к чрезвычайной помощи, уже предлагаемой Европейским центральным банком и другими учреждениями ЕС для смягчения экономических последствий блокировок, связанных с коронавирусом, по всему блоку.

Издание напоминает, что Германия, Нидерланды и другие северные государства решительно сопротивляются разделению задолженности, утверждая, что это сделает их налогоплательщиков ответственными за заимствования других стран. Лидеры ЕС проведут видеоконференцию в следующий четверг, чтобы обсудить этот план и другие чрезвычайные инструменты.

На вопрос о том, не приведет ли неспособность договориться о создании такого фонда к риску спровоцировать крах еврозоны, Макрон ответил: "Да, мы должны говорить ясно, а также [к краху] европейской идеи".

"Нельзя иметь единый рынок, где некоторых приносят в жертву, - добавил он. - Уже невозможно... иметь финансирование, которое не разделяется участниками в отношении расходов, которые мы несем в битве против Covid-19, и которые мы будем иметь для восстановления экономики".

По мнению Макрона, было бы исторической ошибкой снова говорить, что платить должны грешники. Он напомнил о колоссальной, фатальной ошибке Франции в требовании репараций от Германии после Первой мировой войны, что вызвало популистскую реакцию в Германии и последовавшую за этим катастрофу.