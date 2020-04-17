Новым министром внешней торговли может стать советник Марта Хельме

Новым министром внешней торговли и инфотехнологии вместе отозванного в пятницу Каймара Кару станет, по всей видимости, Рауль Сием - давний член Консервативной народной партии (EKRE) и нынешний советник министра внутренних дел, лидера партии Марта Хельме.
Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба партии, отметив, что EKRE предлагает на пост министра внешней торговли и инфотехнологии Рауля Сиема.
Рауль Сием — юрист и предприниматель, более 20 лет он является руководителем высокого уровня и экспертом в области юриспруденции, сообщила пресс-служба партии.
В частности, он является экспертом в области гражданского права, налогового законодательства, таможенного права и защиты данных. Он занимался также вопросами открытия новых транзитных коридоров, учреждения новых заводов и участвовал в ряде важных с государственной точки зрения ИТ-проектах.
Рауль Сием также является представителем партии EKRE в комиссии по надзору за финансированием партий.
Рауль Сием родился в 1973 году, в партии EKRE состоит с августа 2016 года. В 2017 году на местных выборах был первым номером в списке в волости Раэ Харьюского уезда. На выборах он получил 164 голоса и был избран в состав волостного совета Раэ.
В пятницу в первой половине дня министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару сообщил, что лидер партии EKRE Март Хельме решил сместить его с поста министра. Кару не является членом партии EKRE.