Эксперт: отсрочка продажи жилья может стоить семье десятки тысяч евро

Откладывание продажи недвижимости может стоить многим семьям десятки тысяч евро, предупреждает член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
«Это очень просто: в апреле ваше жилище стоит меньше, чем в марте, но больше, чем в мае, - утверждает Саксинг. - Любые намеки на скорое улучшение ситуации будут только вводить потребителя в заблуждение».
По словам Саксинга, ситуация может разрешиться быстро, но, согласно текущим прогнозам, это маловероятно. «Распространение пандемии демонстрирует некоторые признаки ослабления, но глобальный экономический и финансовый кризис только делает первые шаги, - говорит Саксинг. - Все больше и больше прогнозов предполагают подготовку к довольно долгому и сложному восстановлению. Это означает, что цены на недвижимость в ближайшие годы будут низкими или очень низкими».
Саксинг советует владельцам недвижимости сделать то, что он сделал бы сам в подобной ситуации. «Продажа сегодня выгоднее продажи завтра, - объяснил он. - Если цены упадут очень низко и останутся на этом низком уровне в течение длительного времени, это заставит людей застыть в вынужденно-ожидательной позиции на долгие годы».