Эксперт: отсрочка продажи жилья может стоить семье десятки тысяч евро

«Это очень просто: в апреле ваше жилище стоит меньше, чем в марте, но больше, чем в мае, - утверждает Саксинг. - Любые намеки на скорое улучшение ситуации будут только вводить потребителя в заблуждение».

По словам Саксинга, ситуация может разрешиться быстро, но, согласно текущим прогнозам, это маловероятно. «Распространение пандемии демонстрирует некоторые признаки ослабления, но глобальный экономический и финансовый кризис только делает первые шаги, - говорит Саксинг. - Все больше и больше прогнозов предполагают подготовку к довольно долгому и сложному восстановлению. Это означает, что цены на недвижимость в ближайшие годы будут низкими или очень низкими».