Март Хельме: Кару - хороший специалист, но министр от партии должен разделять взгляды ее избирателей

Консервативная народная партия Эстонии отозвала с должности министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару.
«Каймар Кару хороший специалист, но, к сожалению, у него не сложились рабочие отношения с партией. У нас не возникло хорошей команды. Среди членов партии возникли непонимание и вопросы в отношении его деятельности», - сказал председатель партии Март Хельме.
«Мы предполагаем, что все министры от партии работают в согласии с ценностями и позицией наших избирателей, в том числе, по таким вопросам, как иммиграция, иностранная рабочая сила, э-выборы и обеспечение почтовыми услугами в сельских районах», - добавил он.