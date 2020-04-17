Пт, 17.04.2020
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  • Март Хельме: Кару - хороший специалист, но министр от партии должен разделять взгляды наших избирателей
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Март Хельме: Кару - хороший специалист, но министр от партии должен разделять взгляды наших избирателей

Март (справа) и Мартин Хельме.

ФОТО: Liis Treimann

Консервативная народная партия Эстонии отозвала с занимаемой должности министр внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару.

«Каймар Кару хороший специалист, но, к сожалению, у него не сложились рабочие отношения с партией. У нас не возникло хорошей команды. Среди членов партии появились непонимание и вопросы в отношении его деятельности», - сказал председатель партии Март Хельме.

«Мы предполагаем, что все министры от партии работают в согласованности с ценностями и позицией наших избирателей, в том числе, по таким вопросам, как иммиграция, иностранная рабочая сила, э-выборы и обеспечение почтовыми услугами в сельских районах», - добавил он.

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