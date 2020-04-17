Видео ⟩ Учитель психологии: большинство школьников не было готово к дистанционной работе

"Во мне сейчас говорит скепсис по поводу нашей современной школы, точнее несовременной школы в современном мире. Дистанционное обучение - это период, который мы должны пройти, чтобы научиться справляться со своим временем. И то, что у нас сейчас происходит вынужденная адаптация, - это классно! Когда же ещё?" - сказал Михаил Могутов.

По словам молодого учителя, который преподаёт психологию в качестве предмета по выбору в гимназии, у школьников повсеместно присутствует кризис мотивации из-за того, что они не понимают необходимости изучения многих вещей, которые им навязаны. В то же время он призывает родителей не переусердствовать с внешней мотивацией, чтобы их завышенные ожидания не уничтожили желание ребёнка учиться.

"Не мотивируйте, абсолютно! Когда ваши ожидания не исполняются, и ребёнок понимает по родителю, что тот из-за этого расстроен, у него появляется чувство недооцененности либо незначимости. Внешняя мотивация, когда родитель говорит: "Ты должен!" - она может быть сильной, но она не действует настолько же хорошо, как внутренняя мотивация, когда ребёнок сам хочет достигнуть определённого результата. Нужно научиться себя мотивировать, это будет стоить огромных нервов учителей, родителей и самих учеников, но это важный навык, который необходимо в жизни получить", - добавил Могутов.