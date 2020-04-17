Саар: премьер-министр Ратас все чаще узнает о происходящем в его правительстве из новостей

«В дополнение к этому решение уволить министра Кару принято очень несвоевременно. Крайне безответственно во время кризиса выбрасывать за борт человека, курирующего фонд KredEx и Фонд содействия развитию предпринимательства EAS, которые будут определять суммы, направляемые из дополнительного госбюджета предприятиям», – пояснил Саар.

По его словам, EKRE получает все больший контроль над правительством. «На прошлой неделе не премьер-министр Ратас, а как раз Хельме-старший и Хельме-младший сообщили жителям Эстонии, что чрезвычайное положение продлевается. Помимо этого, министр финансов Мартин Хельме обозначил, какие предприятия правительство поддержит, а какие – нет. Теперь же министр внутренних дел Март Хельме по своему усмотрению меняет состав правительства. Премьер-министр Ратас все чаще узнает о происходящем в его правительстве из новостей. Это нормально?», – подчеркнул Саар.

Лидер социал-демократов отметил, что для Кару роковым стало его желание во время кризиса поддержать стартапы, к которым оба Хельме испытывают личную неприязнь за то, что те защищают наши свободы и либеральные ценности.

«Уже всем становится видно, что правительственную помощь во время кризиса хотят оказать только тем, у кого хорошие отношения с правящими партиями. Независимо от того, полезно ли это для экономики Эстонии. При этом правительство не нашло денег для семей, пожилых людей, на социальные антикризисные меры, которые бы поддержали народ в это трудное время», – подчеркнул Индрек Саар.