Ратас: на следующей неделе уже можно говорить о начале смягчения ограничений

«В чрезвычайном положении мы подошли к поворотной точке — впервые за все время с начала эпидемии количество новых инфицированных в Эстонии за неделю упало. Это значит, что пошел иной отсчет времени и мы преодолеваем пик распространения вируса», — написал Ратас в социальной сети Facebook.

«У нас есть возможность на следующей неделе начать разговор о постепенном смягчении ранее введенных ограничений», — отметил глава правительства.

По словам Ратаса, правительственная комиссия в пятницу пришла к соглашению о том, на основании каких параметров в Эстонии начнется оценка возможности смягчения ограничений.

Это количество инфицированных, число людей, находящихся на больничном лечении, степень загруженности отделений интенсивной терапии, доступность медицинской помощи, готовность общества следовать введенным мерам, общее состояние экономики и применение мер доверия.