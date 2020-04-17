Фото, видео ⟩ В Раквере полыхает магазин Rimi

Поскольку дым идет в сторону жилых домов, спасатели просят местных жителей не открывать окна.

ФОТО: Aivar Ojaperv

На месте находятся три скорых и много пожарных машин. «Из-под крыши видны языки пламени. Поскольку горит прослойка под крышей, а там поблизости находятся насосы воздушного отопления, возгорание могло возникнуть там».

По словам очевидца, пожар начался из-под крыши. Люди поначалу ничего не поняли, все спокойно вышли из магазина. «Паники не было», - сказал он.

Мэр Раквере Трийн Варек случайно проезжала мимо магазина, оказавшись на месте происшествия раньше спасателей. По ее словам, два-три человек все же пребывали в шоке и ими занимались на месте.

Поскольку воздушные насосы находятся под крышей, их поначалу оказалось сложным отключить.

Полиция перекрыла перекресток на улице Лаада. Также закрыт автовокзал по соседству.