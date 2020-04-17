Пт, 17.04.2020
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Кая Каллас: Каймар Кару казался очень разумным министром

Кая Каллас.

ФОТО: Margus Ansu

Отставка принявшего портфель министра внешней торговли и ИТ от партии EKRE, но так и не вступившего в партию Каймара Кару была лишь вопросом времени, считает руководитель крупнейшей оппозиционной Партии реформ Кая Каллас, пишет Postimees.

«Как министр Каймар Кару казался очень разумным и рассудительным человеком. С самого начала было видно, что группы крови у него и Хельме не совпадали. Это явно был лишь вопрос времени, кто из них сдастся», - прокомментировала Кая Каллас.

Но огорчение вызывает время, выбранное для смены министра: «Если мы думаем о сфере деятельности Каймара Кару: работа предприятий, все, что касается поддержки предпринимательства, как дальше будет работать экономика. Это кажется очень странным шагом, который исходит из чисто партийных интересов, а не из интересов государства».

По словам Каллас, недоверие своим поведением во время кризиса заслужили скорее министры от Центристской партии: министр образования и науки Майлис Репс и министр административного управления Яак Ааб. Репс за вызывающие неразбериху сообщения в области образования, Ааб за сагу с масками.

«Финский министр взял на себя ответственность, поскольку с масками все получилось плохо: и он это заслужил. И снова, мы думали, что сейчас во время чрезвычайного положения не нужно создавать внутриполитический кризис, но оказалось, что внутри правительства скорее другие мысли»,- сказала Каллас.

Одной из причин Каллас видит подход к просьбе о помощи со стороны Bolt и Wolt в кризисной ситуации, обусловленной чрезвычайным положением: «Мартин Хельме очень грозно сказал - „ни в коем случае“, в то время как Каймар Кару, ссылаясь на все критерии, все же планировал обратиться в правительство».

Каллас считает, что отставка Кару к правительственному кризису не приведет. В то же время спекулируют на тему того, что смена министра EKRE предназначена для того, чтобы отвести внимание от других возникших во время кризиса тем, которые вызывают недовольство сторонников партии.

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