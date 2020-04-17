Ратас предложит президенту освободить Кару от должности

«Поскольку этот министерский портфель, согласно коалиционному договору, находится в ведомстве EKRE, сделаю сегодня предложение президенту Эстонской республики освободить Каймара Кару от должности», - подтвердил Ратас.

«Сегодня я разговаривал с Каймаром и поблагодарил его за преданную и профессиональную работу в правительстве. Я также желаю ему всяческих успехов в следующих задачах, будь то в политике или за ее пределами», - сказал Ратас.

Говоря о рокировке министров, Ратас отметил, что, разумеется, лучше, когда подобных решений во время кризиса не принимают. «Естественно для этого есть лучшее время», - сказал он, добавив, что это политическое желание EKRE. «Но сегодня было желанием одного из правительственных партнеров, согласно коалиционному соглашению, это место принадлежит EKRE, и, конечно, они имеют право, если кандидат также подходит для премьер-министра, внести изменения», - добавил он.

В какой степени решение EKRE может быть связано с планом финансовой поддержки Bolt во время кризиса? «Я не могу провести здесь связь, я об этом не слышал», - сказал Ратас.

Портфель министра внешней торговли и инфотехнологий - один из важнейших в применении кризисных мер: в его сфере управления находятся KredEx и Фонд развития предпринимательства, именно эти организации сейчас применяют различные пакеты помощи.

По словам Ратаса, после вспышки заболевания важно открыть двери эстонским инвесторам, экспортерам и предпринимателям за границей, а также пригласить иностранных инвесторов в Эстонию. «Это были основные темы», - сказал Ратас, который сегодня в полдень встретился с кандидатом в министры Сиемом. Премьер-министр подтвердил, что сегодняшняя коалиция не будет запрещать электронные выборы.

Новым министром внешней торговли может стать Рауль Сием.

Министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару сообщил сегодня в социальных сетях, что лидер EKRE Март Хельме хочет сместить его с должности, поскольку «сотрудничество не складывается и партия недовольна».

«В свете поддержки активных членов фракции EKRE и готовности к сотрудничеству как это утверждение, так и само безответственное решение в контексте чрезвычайного положения, вызывают удивление, но, естественно, у председателя партии есть право поступать согласно своему убеждению и видению», - сказал министр Кару.