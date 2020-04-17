Пт, 17.04.2020
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  • Предприниматели: Кару – профессионал мирового уровня, увольнять его – цинично
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Предприниматели: Кару – профессионал мирового уровня, увольнять его – цинично

Создатель стартапов и предприниматель Рагнар Сасс.

ФОТО: Marko Koks

Предприятия, занятые в IT-секторе, отзываются о министре Каймаре Кару исключительно лестно. Уволить такого человека во время кризиса, по их мнению, - совершенно безответственный поступок. По словам предпринимателя и вице-президента Эстонского клуба руководителей стартапов Стена Тамкиви, Кару был очень профессиональным, компетентным и уравновешенным министром. Он показал, что прислушивается к предприятиям, но не сгибается под каждым требованием, а ищет компромиссы и полезное решение для Эстонии».

Тамкиви добавил, что особенно ярким был контраст с его предшественниками на посту министра от партии EKRE. «Такие странности посреди кризиса – очень плохая идея», - раскритиковал Тамкиви решение Хельме.

Стартапер Рагнар Сассь считает Кару профессионалом мирового уровня, с которым у него всегда было очень хорошее и эффективное сотрудничество в стартап-секторе. «Кроме того, именно в нынешней ситуации он показал себя как очень работящий и эффективный чиновник!» - похвалил Сассь. Поэтому он считает отставку Кару крайне циничным шагом в ситуации, когда весь мир находится в кризисе.

Основатель Funderbeam и предприниматель Кайди Руусалепп заметила, что большой плюс Кару состоял в том, что он знает свою сферу. «Очень трудно принимать стратегические и важные решения просто на основе навыков оперативного управления. При этом оставаясь открытым и внимательным, понимая очень разные стороны и сводя их к компромиссу. По-моему, это самое большое достижение – создание доверия в такой требовательной среде, как предпринимательская, и особенно - технологические предприятия в Эстонии», - сказала она.

«Очень печально остаться без сильного министра-государственника в столь сложные времена», - заключила она.

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