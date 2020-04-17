Предприниматели: Кару – профессионал мирового уровня, увольнять которого цинично

Тамкиви добавил, что особенно острым оказался контраст с его предшественниками на посту министра от партии EKRE. «Такие странности посреди кризиса – очень плохая идея», - раскритиковал Тамкиви решение Хельме.

Стартапер Рагнар Сасс считает Кару профессионалом мирового уровня, с которым у него всегда было очень хорошее и эффективное сотрудничество в стартап-секторе. «Кроме того, именно в нынешней ситуации он показал себя как очень работящий и эффективный чиновник!» - похвалил Сасс. Поэтому он считает отставку Кару крайне циничным шагом в ситуации, когда весь мир находится в кризисе.

Основатель Funderbeam и предприниматель Кайди Руусалепп заметила, что большой плюс Кару состоял в том, что он знает свою сферу. «Очень трудно принимать стратегические и важные решения просто на основе навыков оперативного управления. При этом оставаясь открытым и внимательным, понимая очень разные стороны и сводя их к компромиссу. По-моему, это самое большое достижение – создание доверия в такой требовательной среде, как предприниматели, и особенно, технологические предприятия в Эстонии», - сказала она.