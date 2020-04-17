Неразбериха c цифрами: зараженные в общежитии не попали в эстонскую статистику?

Согласно сегодняшнему сообщению Департамента здоровья, вчера в Тартумаа были выявлены четыре новых зараженных коронавирусом. В то же время сказано, что только недавно коронавирус было обнаружен у шести жителей общежития Тартуского университета, расположенного на улице Раатузе, пишет Tartu Postimees.
Издание попросило Департамент объяснить, когда и где были отражены данные о зараженных из общежития? Руководитель службы по связям с общественностью департамента сослался в ответе на то обстоятельство, что в статистике по коронавирусу отметки ставятся согласно данным о месте проживания, указанным в Регистре народонаселения. Поскольку в общежитии на Раатузе, 22 проживает много иностранных студентов, это наводит неразбериху в цифрах. Иностранцы могли не указать, что их официальным местом проживания является студенческое общежитие.
Поскольку общежитие может быть новым местным очагов заражения, было бы логично, чтобы это было отражено и в местных официальных и общественных данных. Но это не так.
Представитель департамента не смог прокомментировать утверждение о том, что зараженные студенты являются французами, как сказала в пятницу вечером одна из обитательниц этого общежития, испанка Мария Гонзалес Карпио. «Для защиты деликатных данных мы не может разглашать больше данных о зараженных, - сказал руководитель пресс-службы. – В таких случаях мы очень быстро выясняем всех, кто возможно находился в контакте с зараженными, и связываемся с ними».