Неразбериха c цифрами: зараженные в общежитии не попали в эстонскую статистику?

Издание попросило Департамент объяснить, когда и где были отражены данные о зараженных из общежития? Руководитель службы по связям с общественностью департамента сослался в ответе на то обстоятельство, что в статистике по коронавирусу отметки ставятся согласно данным о месте проживания, указанным в Регистре народонаселения. Поскольку в общежитии на Раатузе, 22 проживает много иностранных студентов, это наводит неразбериху в цифрах. Иностранцы могли не указать, что их официальным местом проживания является студенческое общежитие.

Поскольку общежитие может быть новым местным очагов заражения, было бы логично, чтобы это было отражено и в местных официальных и общественных данных. Но это не так.