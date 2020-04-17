Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Ближайшие недели могут стать решающими

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1576 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,6% процента, то есть 25 тестов показали положительный результат. За последние сутки от вируса COVID-19 скончались два человека: 91-летняя женщина в Ида-Вируской центральной больнице и 77-летний мужчина в Северо-Эстонской региональной больнице.

Уже на следующей неделе можно будет говорить о начале постепенного смягчения введенных в связи с коронавирусом ограничений — считает премьер-министр Юри Ратас.

Сегодня стало известно, что в общежитии Тартуского университета у шести человек был обнаружен коронавирус. Оказалось, что 14 человек устроили вечеринку.

Руководитель службы по связям с общественностью департамента сослался в ответе на то обстоятельство, что в статистике по коронавирусу отметки ставятся согласно данным о месте проживания, указанным в Регистре народонаселения. Поскольку в общежитии на Раатузе, 22 проживает много иностранных студентов, это наводит неразбериху в цифрах. Иностранцы могли не указать, что их официальным местом проживания является студенческое общежитие.

Выборочное тестирование на коронавирус проведут на Сааремаа и в одном из районов Таллинна.

Простой прием помогает врачам спасать жизни больных коронавирусом.

Остров Сааремаа в Эстонии теперь зовут "корона-островом". Там Covid-19 заражена половина населения. Как так вышло?

Перестановки в правительстве

Министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару написал в Facebook, что лидер EKRE Март Хельме хочет сместить его с должности.

Новым министром внешней торговли и инфотехнологии вместе отозванного в пятницу Каймара Кару станет, по всей видимости, Рауль Сием - давний член Консервативной народной партии (EKRE) и нынешний советник министра внутренних дел, лидера партии Марта Хельме.

Как заявил Март Хельме, Кару - хороший специалист, но министр от партии должен разделять взгляды ее избирателей.

По словам входящего в EKRE депутата Европарламента и члена партии Яака Мадисона, Каймар Кару, будучи министром, не претворял в жизнь записанное в коалиционном договоре, а также не вступал в партию.

Отставка принявшего портфель министра внешней торговли и ИТ от партии EKRE, но так и не вступившего в партию Каймара Кару была лишь вопросом времени, считает руководитель крупнейшей оппозиционной Партии реформ Кая Каллас.

Предприятия, занятые в IT-секторе, расточают в адрес министра Каймара Кару исключительно слова похвалы. Уволить такого человека посреди кризиса, по их мнению, совершенно безответственно.

Экономическая ситуация

В судоходной компании Tallink назвали грабительскими и противоречащими деловой этике условия кредита в размере 200 млн евро, предложенного банком LHV. В то же время, по оценке руководителя LHV Group Мадиса Тоомсалу, предложение, которое банк сделал компании Tallink о выдаче ей беззалогового кредита, - это обычный процесс с обычной структурой для начала переговоров.

Tallink Latvija AS, дочерняя компания Tallink Grupp, в пятницу сообщила в Кассу страхования от безработицы Латвии и латвийским работникам концерна о начале процесса коллективного сокращения до 550 работников.

Интерес к работе в сельской местности у тех, кто из-за коронакризиса остался без работы, значительно вырос: хуторяне, жаловавшиеся на исчезновение иностранной рабочей силы, удивляются, что на рабочие места в деревне возник конкурс.

Пандемия коронавируса обвалила продажи на рынке новых автомобилей.

События в мире

В китайском Ухане обнаружили еще около полутора тысяч умерших от коронавируса.

Внутренний автомобильный туризм может стать главным трендом 2020 года. Летний отдых окажется в некоторых популярных регионах Евросоюза либо очень дорогим, либо особенно выгодным.

Власти большинства стран пытаются сдержать эпидемию коронавируса жесткими изоляционными мерами. Такой метод больно бьет по экономике: оценки экономического ущерба становятся все более мрачными. Как искать баланс между защитой населения и поддержанием экономики на плаву?

Впрок

В пятницу, 17 апреля, Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал собственникам мотоциклов и мопедов более трех тысяч напоминаний о необходимости заключения договора страхования.

На этой неделе Hammerhead OÜ и Eventus Kinnisvara OÜ приступили к строительству нового торгового комплекса площадью 6000 квадратных метров, который расположится в Таллинне на окраине Ласнамяэ.