Бывший полузащитник «Манчестер Сити» получил огромную дисквалификацию за договорные матчи

Этуху начинал карьеру в «Манчестер Сити». На его счету 13 игр за английский клуб с 2000 по 2002 год. Кроме того, нигериец выступал за «Норвич», «Сандерленд» и «Фулхэм» и «Блэкберн». В составе сборной Нигерии полузащитник выступал на ЧМ-2010. Всего Этуху сыграл 19 игр за сборную своей страны. Последним клубом футболиста стал АИК, который он покинул по окончании сезона-2016.