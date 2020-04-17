Пт, 17.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Простой прием помогает врачам спасать жизни больных коронавирусом

Lihtne nipp aitab inimestel hingata.

ФОТО: Shutterstock

В настоящее время нет надежного лечения и вакцины от коронавируса, поэтому врачам нужно найти эффективные способы лечения пациентов и облегчения их симптомов. Это осложняется тем, что количество медицинского оборудования ограничено, но, к счастью, врачи нашли способ помочь пациентам с затрудненным дыханием дышать легче, сообщает портал Tervis cо ссылкой на Medical Daily.

Врачи обнаружили, что положение лежа на животе облегчает дыхание пациентов. По словам Мангалы Нарасимхан, руководителя отделения интенсивной терапии в больнице Northwell Health Hospital, это жизненно важный совет, который помогает практически каждому пациенту с затрудненным дыханием.

В минувшую пятницу доктор Нарасимхан из Нью-Йорка получила срочный звоно: мужчина в возрасте 40 лет, заболевший коронавирусом, находился в тяжелом состоянии, и коллега хотел, чтобы доктор приехала в отделение интенсивной терапии в Long Island Jewish Hospital.

Нарасимхан посоветовала коллеге перевернуть пациента на живот и посмотреть, поможет ли это. Совет сработал. Врачи находят, что размещение самых «тяжелых» пациентов с коронавирусом на животе помогает увеличить количество кислорода, поступающего в их легкие.

«Мы спасаем жизни этим, - сказала CNN доктор Нарасимхан, - Это так просто сделать, и мы увидели замечательное улучшение».

«Это работает почти сразу», - добавила доктор Кэтрин Хибберт, директор отделения интенсивной терапии в Massachusetts General Hospital.

 Пациенты с коронавирусом часто умирают от ОРДС или острого респираторного дистресс-синдрома. Этот же синдром также убивает пациентов с гриппом, пневмонией и другими заболеваниями. 

Семь лет назад французские врачи опубликовали статью в New England Journal of Medicine, показывающую, что пациенты с ОРДС, находившиеся на аппарате ИВЛ, имели меньшую вероятность умереть, если их переворачивали на живот. Когда пациента в Long Island Jewish Hospital перевернули на живот, показатель кислорода в его крови поднялся с 85% до 98%, и это огромный скачок. Специалисты по интенсивной терапии говорят, что на спине вес тела фактически сжимает некоторые секции легких.

 
 
 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ