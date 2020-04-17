Простой прием помогает врачам спасать жизни больных коронавирусом

Врачи обнаружили, что положение лежа на животе облегчает дыхание пациентов. По словам Мангалы Нарасимхан, руководителя отделения интенсивной терапии в больнице Northwell Health Hospital, это жизненно важный совет, который помогает практически каждому пациенту с затрудненным дыханием.

В минувшую пятницу доктор Нарасимхан из Нью-Йорка получила срочный звоно: мужчина в возрасте 40 лет, заболевший коронавирусом, находился в тяжелом состоянии, и коллега хотел, чтобы доктор приехала в отделение интенсивной терапии в Long Island Jewish Hospital.

Нарасимхан посоветовала коллеге перевернуть пациента на живот и посмотреть, поможет ли это. Совет сработал. Врачи находят, что размещение самых «тяжелых» пациентов с коронавирусом на животе помогает увеличить количество кислорода, поступающего в их легкие.

«Мы спасаем жизни этим, - сказала CNN доктор Нарасимхан, - Это так просто сделать, и мы увидели замечательное улучшение».

«Это работает почти сразу», - добавила доктор Кэтрин Хибберт, директор отделения интенсивной терапии в Massachusetts General Hospital.

Пациенты с коронавирусом часто умирают от ОРДС или острого респираторного дистресс-синдрома. Этот же синдром также убивает пациентов с гриппом, пневмонией и другими заболеваниями.