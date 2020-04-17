Работник здравоохранения: каковы самые распространенные ошибки при ношении защитной маски?

По словам координатора работы сестринской службы отдела инфекционного контроля Восточно-Таллиннской центральной больницы Сигне Юхкам, во время текущего чрезвычайного положения стоит носить маску, однако нужно следить, чтобы вы не совершали элементарных ошибок, которые сводят пользу от маски на нет.
При ношении защитной маски люди часто совершают ошибки. Чтобы от маски была польза, нужно соблюдать правила.
Нося защитную маску, люди часто совершают ошибки: носят ее под подбородком, сдвигают на лоб, оставляют незакрытым нос, снимают маску, например, при разговоре по телефону, а затем надевают ее снова.
Как правило, защитную маску можно носить два часа. Снятую маску обратно не надевают, так как снимая маску и прикасаясь к ней, мы загрязняем ее, а потому ее нельзя надевать снова.
Правильное надевание защитной маски начинается с антисептики рук. Антисептик втирают в кожу всех поверхностей рук в течение 30 секунд. Маску достают из коробки, более темная сторона маски должна быть снаружи, складки маски идут сверху вниз, а металлическую скобу закрепляют на носу. Складки под подбородком расправляют.
Маску снимают следующим образом: берутся за резинки и снимают, не прикасаясь к маске. После этого нужно снова продезинфицировать руки.